FIBA Altyapı Gelişim Projesi Çanakkale'de tamamlandı - Son Dakika
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Spor

FIBA Altyapı Gelişim Projesi Çanakkale'de tamamlandı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) koordinasyonunda düzenlenen FIBA Altyapı Gelişim Projesi, Çanakkale'de iki yıllık sürecin sonunda tamamlandı. Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Romanya Basketbol Federasyonlarının iş birliğiyle gerçekleştirilen projede, 120 sporcu ve 60 teknik ekip yer aldı. Final kampında maçlar ve karma antrenmanlar düzenlenirken, sporcular ve katılımcı ülkeler Çanakkale'nin tarihi ve kültürel mirasını da tanıma fırsatı buldu.

12.06.2024 21:45
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) koordinasyonunda düzenlenen FIBA Altyapı Gelişim Projesi'nin iki yıllık sürecin ardından Çanakkale'de tamamlandığı bildirildi.

TBF'den yapılan açıklamada, "TBF koordinasyonunda düzenlenen FIBA Altyapı Gelişim Projesi'nde, final kampıyla birlikte iki yıllık sürecin sonuna gelindi." denildi.

Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Romanya Basketbol Federasyonlarının iş birliğiyle düzenlenen projede, katılımcı ülkelerden 120 sporcu ve 60 teknik ekibin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bugüne kadar milli takımlarda forma giyme potansiyeline sahip birçok sporcu, bu önemli projenin bir parçası olma fırsatını yakaladı. Çanakkale Güzelyalı Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Final Kampı'nda maçların yanı sıra katılımcı ülkelerin sporcu ve antrenörlerinin katıldığı karma antrenmanlar gerçekleştirildi." bilgisi verildi.

Çanakkale şehrinin tarihi ve kültürel mirasını sporculara ve katılımcı ülkelere tanıtmak amacıyla geziler düzenlendiği ifade edildi.

Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediye Başkanlığı ve Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla gerçekleşen FIBA Altyapı Gelişim Projesi Final Kampı boyunca, sporcular ve antrenörlerin uluslararası bir ortamda bulunma fırsatı yakaladığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor FIBA Altyapı Gelişim Projesi Çanakkale'de tamamlandı - Son Dakika

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