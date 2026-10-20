FIBA Europe Cup'ta Denizli Basket yarın İsviçre'de Lions de Geneve'ye konuk olacak - Son Dakika
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FIBA Europe Cup'ta Denizli Basket yarın İsviçre'de Lions de Geneve'ye konuk olacak

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FIBA Europe Cup\'ta Denizli Basket yarın İsviçre\'de Lions de Geneve\'ye konuk olacak
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FIBA Europe Cup G Grubu'nda ilk iki maçında 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Yukatel Denizli Basket, yarın İsviçre'de Lions de Geneve'ye konuk olacak. Temsilci, deplasmanda kazanarak gruptan çıkma yarışında avantaj elde etmeye çalışacak.

FIBA Europe Cup G Grubu'nda çıktığı ilk iki maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Yukatel Denizli Basket yarın üst üste ikinci deplasman sınavında İsviçre'de Lions de Geneve'ye konuk olacak. Centre sportif de la Queue-d'Arve'deki karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Gruba evinde BC Prievidza'yı 83-69 yenerek başlayan temsilcimiz geçen hafta Portekiz'de SL Benfica'ya 96-91 mağlup olmuştu. İsviçre temsilcisi ise ilk hafta deplasmanda Landau Lions'u 105-83 yenip ardından evinde Bakken Bears'a 78-73 yenildi. Denizli Basket yarın deplasmanda kazanarak gruptan çıkma yarışında avantaj elde etmeye çalışacak. Temsilcimiz 28 Ekim'de ise Landau Lions ile Azerbaycan'da rakip olacak.

Kaynak: DHA
İsviçreDenizliSporSon Dakika

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SON DAKİKA: FIBA Europe Cup'ta Denizli Basket yarın İsviçre'de Lions de Geneve'ye konuk olacak - Son Dakika
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