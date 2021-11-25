94 mağlup oldu.
Salon: Antakya
Hakemler: Alija Ferevski xx (Makedonya), Gillber Hoxha xx (Arnavutluk), Goran Stojancevic xx (Bosna Hersek)
Hatayspor: Wiley xxx 22, İdal Yavuz x, Gorini xx 2, Büşra Akbaş x 5, Ayşegül Günay x 4, Büşra Akgün x, Bahar Çağlar Ökten xxx 20, Brown xxx 11, Elif Emirtekin xx 6, Gökçe Doğan x 2
Başantrenör: Ekin Baş
BC Polkowice: Ziemborska, Fitzerald xxx 22, Jeziorna x 3, Gajda xx 9, Puter x, Grabska x 8, Mavunga xx 15, Spanou xxxx 21, Cado xx 8, Telenga xx 8
1. Periyot: 20-21 (BC Polkowice lehine)
Devre: 41-52 (BC Polkowıce lehine)
3. Periyot: 54-65 (BC Polkowice lehine) - HATAY
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › FIBA Kadınlar Avrupa Kupası: Hatayspor: 72 BC Polkowice: 94 - Son Dakika Spor