2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın C ve D gruplarında karşılaşmalar tamamlandı.
Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın 5. gününde oynanan 4 maçla grup mücadelesi sona erdi.
Gruplarında 3'te 3 yapan Belçika ve İspanya, lider olarak çeyrek finale yükseldi.
Çekya ve Almanya ise gruplarında ikinci sırayı alarak son 8 takım arasına kaldı.
Çeyrek finallerde Belçika-Almanya ve İspanya-Çekya eşleşmeleri oluştu.
Portekiz, Karadağ, İsveç ve Büyük Britanya ise turnuvaya grup aşamasında veda etti.
Günün sonuçları ve oluşan puan durumları şöyle:
C Grubu:
Belçika-Çekya: 72-60
Karadağ-Portekiz: 49-63
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av
|1
|Belçika
|3
|3
|0
|240
|165
|75
|2
|Çekya
|3
|2
|1
|222
|168
|54
|3
|Portekiz
|3
|1
|2
|167
|203
|-36
|4
|Karadağ
|3
|0
|3
|146
|239
|-93
D Grubu:
İsveç-İspanya: 75-78 (Uzatmada)
Büyük Britanya-Almanya: 67-80
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av
|1
|İspanya
|3
|3
|0
|242
|205
|37
|2
|Almanya
|3
|2
|1
|229
|222
|7
|3
|İsveç
|3
|1
|2
|226
|233
|-7
|4
|Büyük Britanya
|3
|0
|3
|203
|240
|-37
Son Dakika › Spor › FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Gruplar Tamamlandı - Son Dakika
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