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FIFA, 30 Nijeryalı hakeme onay verdi - Son Dakika
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FIFA, 30 Nijeryalı hakeme onay verdi

FIFA, 2024'te yapılacak uluslararası maçlarda görev almak üzere 30 Nijeryalı hakemi onayladı. Onaylananlar arasında 11 hakem, 11 yardımcı hakem, 4 plaj futbolu hakemi ve 4 futsal hakemi bulunuyor. Nijeryalı futbol yetkilileri, çeşitli uluslararası müsabakaları sık sık kaçırıyor.

FIFA, 30 Nijeryalı hakeme onay verdi
15.12.2023 - 16:59,  Güncelleme: 17:02
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2024'te yapılacak çeşitli uluslararası maçlarda görev almak üzere 30 Nijeryalı hakeme onay verdi.

Nijerya Futbol Federasyonu (NFF) Sözcüsü Ademola Olajire, yaptığı yazılı açıklamada, FIFA'nın gelecek yıl çeşitli uluslararası maçlarda görev almak üzere 30 Nijeryalı hakemi onayladığını belirtti.

Olajire, onaylananların 11 hakem, 11 yardımcı hakem, 4 plaj futbolu hakemi ve 4 futsal hakeminden oluştuğunu kaydetti.

Nijeryalı futbol yetkilileri, Afrika Uluslar Kupası (AFCON) da dahil çeşitli uluslararası müsabakaları sık sık kaçırıyor.

Bu gelişme, AFCON için 85 kişilik resmi maç listesine hiçbir Nijeryalının girememesinden birkaç ay sonra yaşandı.

Kaynak: AA
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