A Milli Takım, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükseldi - Son Dakika
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A Milli Takım, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükseldi

22.12.2022 20:23

FIFA, aralık ayı dünya sıralamasını açıkladı. Türkiye A Milli Futbol Takımı, bir basamak yükselerek 44. oldu. Brezilya'nın liderliğini sürdürdüğü sıralamada Dünya Kupası şampiyonu Arjantin ikinci, turnuvanın finalisti Fransa ise üçüncü sıraya yükseldi.

FIFA Dünya Sıralaması açıklandı. Bin 465 puana sahip olan Ay-Yıldızlılar bir basamak yükselerek 44. sıraya yerleşti. Zirvede ise bin 840 puanla Brezilya var.

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ARJANTİN İKİNCİ

2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, bin 838 puanla bir sıra yükselerek 2. sıraya yerleşti. Dünya Kupası finalisti Fransa ise bin 823 puanla üçüncülüğe oturdu. Belçika, bin 781 puanla 4.'lüğe gerilerken, puanını bin 774'e yükselten İngiltere ise 5. sıradaki yerini korudu.

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RAKİBİMİZ HIRVATİSTAN YÜKSELDİ

2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki rakiplerimizden Hırvatistan, 5 sıra birden yükselerek 7. oldu. Diğer rakiplerimiz ise sırasıyla Galler 28, Ermenistan 95, Letonya 133. sırada yer aldı.

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