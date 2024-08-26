FIFA Başkanı Gianni Infantino, Sven-Goran Eriksson'un Vefatı İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı - Son Dakika
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Spor

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Sven-Goran Eriksson'un Vefatı İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, İsveçli futbol teknik direktörü Sven-Goran Eriksson'un vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı. Infantino, Eriksson'un futbol dünyasında büyük bir yenilikçi ve elçi olduğunu belirtti.

26.08.2024 18:46
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, Avrupa'nın tanınmış futbol teknik direktörlerinden biri olan 76 yaşındaki İsveçli Sven-Goran Eriksson'un vefatının ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, yaptığı açıklamada, "Sven-Goran Eriksson'un vefatını öğrendiğimde çok üzüldüm. Bir teknik direktör olarak Sven-Goran hem büyük bir yenilikçiydi hem de güzel oyunumuzun gerçek bir elçisiydi, üç farklı Avrupa ülkesinde yerel müsabakalar kazandı ve Göteborg ve Lazio ile kıtasal düzeyde iki başarı elde etti. Küresel bir etkiye sahip olan kariyerinde ayrıca İngiltere, Meksika, Fildişi Sahili ve Filipinler'de görev yaptığı dört farklı kıtadan milli takımları çalıştırdı." ifadelerini kullandı.

Infantino, "Bir futbol insanı olarak her zaman coşkuyla ve gülümseyerek liderlik etti. FIFA ve küresel topluluğumuz adına, bu zor zamanda Sven-Goran'ın ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum." sözlerini kullandı.

Avrupa'nın tanınmış futbol teknik direktörlerinden biri olan ve geçen ocak ayında kendisine son evre kanser teşhisi konan Eriksson, bu sabah evinde hayatını kaybetti.

İsveçli teknik adam, İtalya'nın Lazio, Fiorentina ve Roma, Portekiz'in Benfica ve İngiltere'nin Manchester City takımları ve İngiliz milli takımı gibi birçok kulübü çalıştırdı.

Eriksson, 2001-2006 yılları arasında İngiltere'yi çalıştırdı ve milli takımı 2002 ve 2006 FIFA Dünya Kupaları'na ve 2004 Avrupa Şampiyonası'na taşıdı. İsveçli çalıştırıcı, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Meksika, Fildişi Sahili ve Filipinler'i çalıştırdı.

İsveçli teknik adam, Lazio ile 1 Avrupa Kupa Galipleri Kupası, 1 UEFA Süper Kupası ve İtalya Serie A şampiyonluğu, Göteborg ile UEFA Kupası, Benfica ile 3 Portekiz ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere 18 kupa kazandı.

Eriksson, sağlık sorunları nedeniyle Şubat 2023'te İsveç alt lig kulübü Karlstad'daki sportif direktörlük görevinden ayrılmıştı.

Avrupa futbolunun yönetim organı FIFA, UEFA, İsveç Futbol Federasyonu, İngiliz milli takımı ve Eriksson'un görev yaptığı Lazio, Roma, Manchester City, Leicester City, Benfica ve Göteborg gibi kulüpler başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor FIFA Başkanı Gianni Infantino, Sven-Goran Eriksson'un Vefatı İçin Başsağlığı Mesajı Yayımladı - Son Dakika

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