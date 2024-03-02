FIFA Başkanı Infantino, futbolda mavi kart uygulamasına karşı

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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, geçen haftalarda Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun (IFAB) gündeme getirdiği futbolda mavi kart uygulamasına karşı olduğunu ve gündemlerinde böyle bir şey olmadığını söyledi.

Cuma günü IFAB'ın İskoçya'daki 138. Yıllık Genel Kurul Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Infantino, bu konudan haberi olmadığını söyledi ve “FIFA, mavi karta tamamen karşı. Ben FIFA başkanıyım ve FIFA'nın IFAB'da söz sahibi olduğunu düşünüyorum. Başlık ister misiniz bilmiyorum, mavi karta kırmızı kart. Asla olmaz” dedi.

Mavi kart uygulamasına ilişkin öneriler IFAB tarafından geçen haftalarda ortaya atılmıştı. Mavi kartla, hakeme itirazda bulunan veya aldatmaya yönelik hareket yapan oyuncuların 10 dakika süreyle ihraç edilmesi öngörüldü.

Infantino, "Ciddi olmak zorundayız. Fikirlere ve önerilere her zaman açığız ve elbette her şey saygıyla ele alınmalı. Ancak öncelikle oyunun özünü ve geleneğini de korumak zorundasınız. Mavi kart diye bir şey yok" diye konuştu.

Konunun, bugün İskoçya’daki toplantıda tartışılması bekleniyor. Ancak Infantino'nun açıklaması sonrasında mavi kart kullanımından vazgeçilmesi muhtemel.

IFAB, futbol oyun kurallarını belirleyen bir kurul. FIFA da bu kurulun bir parçası.

Premier Lig’de aralarında Tottenham Hotspur’un menajeri Ange Postecoglou'nun da bulunduğu çok sayıda menajer, mavi kart önerisinin kötü bir fikir olduğunu söyledi.

BBC Sport'un edindiği bilgiye göre mavi kart uygulamasının çok daha düşük seviyelerde uygulanacak, ancak bu konu da IFAB toplantısında açıklığa kavuşturulacak.

Toplantıda aynı zamanda video yardımcı hakem (VAR) konusu da ele alınacak.

Bu tartışmalar, VAR diyaloglarının stadyumda dinletilmesi ya da hakemin alınan kararın nedenlerini açıklaması çevresinde şekillenecek. Infantino, “Bir stadyumda VAR odasınında neler olup bittiğini duymak zor olacaktır. Ancak hakemin neden belirli bir karar aldığını kamuoyuna ve stadyumdaki insanlara açıklaması doğru yönde atılacak önemli bir adım” dedi.

"VAR o kadar da eski değil. Çok ilerleme kaydetti ve daha da kaydedecek."

VAR uygulamasına hala inanıp inanmadığı da sorulduğunda Infantino, “Hem de çok. Artık futbolu VAR olmadan hayal edemezsiniz. Bunu kimse yapamaz” diye cevap verdi.