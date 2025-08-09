FIFA\'dan Adana Demirspor\'a kötü haber

Geride kalan sezonda Süper Lig'den küme düşerek 1. Lig'de mücadele edecek olan Türk futbolunun önemli kulüplerinden Adana Demirspor'a kötü haber geldi.

FIFA'DAN 6 PUAN SİLME CEZASI

FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübüne 1 dosyadan toplam 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." denildi.

-6 PUAN İLE BAŞLAYACAK

Böylece bu sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan Adana Demirspor, sezona -6 puandan başlayacak ve ligde kalma mücadelesi verecek.