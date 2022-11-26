Kosova'yı Sırbistan'ın parçasıymış gibi gösteren flama başlarına dert açtı! FIFA, Sırbistan Futbol Federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlattı - Son Dakika
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Kosova'yı Sırbistan'ın parçasıymış gibi gösteren flama başlarına dert açtı! FIFA, Sırbistan Futbol Federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlattı

26.11.2022 23:07

FIFA, Dünya Kupası'nda Brezilya ile karşılaşan Sırbistan'ın soyunma odasında, Kosova'yı Sırbistan'ın parçasıymış gibi gösteren flamanın yer alması sebebiyle Sırbistan Futbol Federasyonu'na disiplin soruşturması başlattı.

2022 Dünya Kupası'nda Brezilya'ya 2-0 yenilen Sırbistan Milli Takımı'nın soyunma odasındaki flama büyük tepki çekmişti. FIFA yaşananlar karşısında kayıtsız kalmadı ve harekete geçti.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

FIFA Dünya Kupası'nda rakibi Brezilya ile karşılaşan Sırbistan takımının soyunma odasında, "Teslim olmak yok" yazılı, "Kosova haritasına resmedilmiş Sırbistan bayrağı" bölgede tepkiyle karşılandı. Kosova Futbol Federasyonu, konuyla ilgili şikayette bulunduklarını ve FIFA'nın olayla ilgili Sırbistan Futbol Federasyonu'na "disiplin soruşturması" başlattığını duyurdu.

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"DÜNYA KUPASI'NI SOYKIRIM MESAJLARI YAYMAK İÇİN KULLANIYORLAR"

Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Hajrulla Ceku, eylemi, "Dünya Kupası'nı nefret dolu, yabancı düşmanı ve soykırım mesajları yaymak için kullanıyorlar." şeklinde değerlendirdi. Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

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Son Dakika Spor Kosova'yı Sırbistan'ın parçasıymış gibi gösteren flama başlarına dert açtı! FIFA, Sırbistan Futbol Federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kosova'yı Sırbistan'ın parçasıymış gibi gösteren flama başlarına dert açtı! FIFA, Sırbistan Futbol Federasyonu hakkında disiplin soruşturması başlattı - Son Dakika
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