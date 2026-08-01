FIFA, Dünya Kupası'na ilişkin tartışmalı yatırım planından geri adım attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

FIFA, Dünya Kupası'na ilişkin tartışmalı yatırım planından geri adım attı

FIFA, Dünya Kupası\'na ilişkin tartışmalı yatırım planından geri adım attı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası organizasyonlarına özel yatırımcı ortak edilmesini öngören planı, futbol dünyasından gelen yoğun tepkiler üzerine geri çekti.

(ANKARA) - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Dünya Kupası da dahil olmak üzere en önemli turnuvalarını yönetecek yeni ticari şirkete özel yatırımcıların ortak olmasını öngören planını rafa kaldırdı. FIFA Başkanı Gianni Infantino, projenin futbol camiasında ciddi görüş ayrılıklarına yol açtığını belirterek, planın hayata geçirilmeyeceğini açıkladı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası organizasyonlarına özel yatırımcı ortak edilmesini öngören planı, futbol dünyasından gelen yoğun tepkiler üzerine geri çekti. FIFA'nın planı, Dünya Kupası gibi organizasyonların ticari haklarını yönetecek yeni bir şirket kurulmasını ve bu şirketin azınlık hisselerinin özel yatırımcılara satılmasını öngörüyordu. FIFA bu yolla milyarlarca dolarlık kaynak sağlamayı ve gelirlerin bir bölümünü üye federasyonlara aktarmayı hedefliyordu. Infantino ayrıca 211 üye federasyona, plana destek vermeleri halinde 40'ar milyon dolar ödeneceğini vaat etmişti.

Ancak Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA başta olmak üzere birçok kıtasal konfederasyon plana karşı çıktı. UEFA, planın yeterli istişare yapılmadan hazırlandığını belirtirken, planın uygulanması halinde FIFA organizasyonlarını boykot edebileceğini açıkladı. Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (Concacaf) ve Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) da plana destek vermedi.

Plan, FIFA içinde de tartışma yarattı. Infantino'nun kıdemli danışmanı Carlos Cordeiro görevinden istifa ederken, FIFA Operasyon Direktörü Kevin Lamour da projeyi eleştirdi. Gelen tepkilerin ardından Infantino, dün akşam yaptığı açıklamada  "Projenin artık başlangıçtaki amacına hizmet etmek yerine bölünmelere yol açtığı açıkça görüldü. Bu nedenle teklif ilerlemeyecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIFA, Dünya Kupası'na ilişkin tartışmalı yatırım planından geri adım attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ülkenin adı değişti Dünyaya resmen ilan ettiler Bir ülkenin adı değişti! Dünyaya resmen ilan ettiler
Kazada hayatını kaybeden Nazlıcan, motosikletini yeni almış Kazada hayatını kaybeden Nazlıcan, motosikletini yeni almış
Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk Altın fiyatlarında 5 ay sonra bir ilk
AK Parti’ye geçeceği konuşulan CHP’li başkan İBB’ye rest çekti AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkan İBB'ye rest çekti
SPK yetkisi olmayan MultiBank’tan bonusla işlem çağrısı SPK yetkisi olmayan MultiBank'tan bonusla işlem çağrısı
Siyaset gündemini sarsacak haber: İki parti birleşiyor Siyaset gündemini sarsacak haber: İki parti birleşiyor
Meydan savaşı gibi kavga: Sopaları kılıç, taşları ok gibi kullandılar Meydan savaşı gibi kavga: Sopaları kılıç, taşları ok gibi kullandılar

12:56
15 yaşındaki saldırgan ortalığı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 3 yaralı
15 yaşındaki saldırgan ortalığı kan gölüne çevirdi: 1 ölü, 3 yaralı
12:37
Türkiye’nin en bilinen markalarından ikisi el değiştirdi
Türkiye'nin en bilinen markalarından ikisi el değiştirdi
12:04
Mert Hakan Yandaş’ın cezasında indirime gidildi
Mert Hakan Yandaş'ın cezasında indirime gidildi
11:35
İspanya’nın Ceuta bölgesindeki düzensiz göç geçişlerinde can kaybı 57’ye yükseldi
İspanya'nın Ceuta bölgesindeki düzensiz göç geçişlerinde can kaybı 57'ye yükseldi
10:51
Özel harekattan lüks siteye baskın O kadının kim olduğu ortaya çıktı
Özel harekattan lüks siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı
10:46
Erdoğan’a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı Evinden çıkanlara bakın
Erdoğan'a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı! Evinden çıkanlara bakın
10:42
Üç belediye başkanı bugün AK Parti’ye geçiyor
Üç belediye başkanı bugün AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 13:21:50. #7.13#
SON DAKİKA: FIFA, Dünya Kupası'na ilişkin tartışmalı yatırım planından geri adım attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.