FIFA, İsrail'in futboldan men edilmesi talebini değerlendirecek - Son Dakika
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FIFA, İsrail'in futboldan men edilmesi talebini değerlendirecek

FIFA, İsrail\'in futboldan men edilmesi talebini değerlendirecek

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Filistin Futbol Federasyonunun İsrail'in futboldan men edilmesi talebini değerlendirmek için bağımsız hukuki tavsiye alacağını söyledi. Filistin Futbol Federasyonu (PFA), Asya Futbol Konfederasyonu desteğiyle İsrail'in futboldan men edilmesi talebinde bulundu. FIFA Başkanı Infantino, FIFA Konseyi tarafından ele alınması gerektiğini belirtti ve bağımsız bir hukuk uzmanının görevlendirileceğini açıkladı. FIFA Konseyi, 20 Temmuz'a kadar olağanüstü toplanacak.

17.05.2024 12:09
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, Filistin Futbol Federasyonunun İsrail'in futboldan men edilmesi talebini değerlendirmek için bağımsız hukuki tavsiye alacağını söyledi.

Filistin Futbol Federasyonu (PFA), üyesi olduğu Asya Futbol Konfederasyonunun da desteğini alarak, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 74. FIFA Kongresi'nde İsrail'in futboldan men edilmesi talebinde bulundu.

PFA Başkanı Jibril Rajoub, kongrede yaptığı konuşmada, İsrail'in FIFA kurallarını çiğnediğini belirterek, bu ülkenin üyeliğinin "derhal" askıya alınmasını talep etti.

Kongrede oylama yapılması çağrılarını geri çeviren FIFA Başkanı Infantino, konunun karar organı olan FIFA Konseyi tarafından ele alınması gerektiğini kaydetti.

Infantino, kongrede yaptığı konuşmada, "FIFA, Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan üç talebi değerlendirmek, FIFA'nın statü ve düzenlemelerinin doğru şekilde uygulandığından emin olmak için hemen bağımsız bir hukuk uzmanını görevlendirecek. Durumun aciliyeti nedeniyle, değerlendirme sonuçlarını gözden geçirmek ve uygun olan kararları almak üzere FIFA Konseyi, 20 Temmuz'a kadar olağanüstü toplanacak." ifadelerini kullandı.

Dünya ve Avrupa futbolunun çatı kuruluşları FIFA ve UEFA, daha önce hükümetlerin eylemleri nedeniyle üye ülkelere yönelik harekete geçmiş, Rusya'nın iki yıl önce Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Rus takımlarını müsabakalardan men etmişti.

Kaynak: AA

Filistin, Futbol, İsrail, Spor, Güncel, Son Dakika

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