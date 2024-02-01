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FIFA Kokartlı Hakem Arda Kardeşler Beşiktaş-Trabzonspor Maçında Görev Alacak - Son Dakika
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FIFA Kokartlı Hakem Arda Kardeşler Beşiktaş-Trabzonspor Maçında Görev Alacak

FIFA Kokartlı Hakem Arda Kardeşler Beşiktaş-Trabzonspor Maçında Görev Alacak

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan maçı FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler, kariyerinde ilk kez bu önemli müsabakada düdük çalacak. İki takım arasında daha önce yönettiği maçlarda Beşiktaş 12 galibiyet alırken, Trabzonspor ise 7 galibiyet elde etti.

01.02.2024 12:10
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FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, kariyerinde ilk kez Beşiktaş- Trabzonspor müsabakasında düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, 4 Şubat Pazar günü saat 19.00'da evinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.

36 yaşındaki hakem, kariyerinde ilk kez Beşiktaş - Trabzonspor müsabakasında düdük çalacak.

Beşiktaş'ın 16, Trabzonspor'un 10 maçını yönetti

Arda Kardeşler, kariyerinde Trabzonspor'un 10, Beşiktaş'ın da 16 maçına atandı. Bu karşılaşmalarda bordo-mavililer, 7 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde ederken, siyah-beyazlılar ise 12 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Kardeşler, bu sezon Kartal'ın deplasmanda 2-0 kazandığı Konyaspor, evinde 1-0 galip geldiği Başakşehir ve son olarak da sahasında 3-1 kaybettiği Kasımpaşa mücadelelerini yönetti.

FIFA kokartlı hakem, Trabzonspor'un ise evinde Alanyaspor'u 1-0, konuk olduğu Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettiği maçlarda görev aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor FIFA Kokartlı Hakem Arda Kardeşler Beşiktaş-Trabzonspor Maçında Görev Alacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: FIFA Kokartlı Hakem Arda Kardeşler Beşiktaş-Trabzonspor Maçında Görev Alacak - Son Dakika
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