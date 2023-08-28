FİFA 'nın uluslarası tüm müsabakalardan men cezası verdiği İspanya futbol federasyonu başkanın annesi oğluna destek için açlık grevine başladı - Son Dakika

FİFA 'nın uluslarası tüm müsabakalardan men cezası verdiği İspanya futbol federasyonu başkanın annesi oğluna destek için açlık grevine başladı

FİFA \'nın uluslarası tüm müsabakalardan men cezası verdiği İspanya futbol federasyonu başkanın annesi oğluna destek için açlık grevine başladı
Son Güncelleme: 28.08.2023 14:13

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in, futbolcu Jenni Hermoso'yu öpmesi sonucu FIFA tarafından futbol etkinliklerinden men edilmesi, annesi Angeles Bejar'ın kiliseye kapanıp açlık grevi başlatmasına neden oldu. Angeles, oğluna destek vermek ve "insanlık dışı cadı avı" olarak nitelendirdiği muameleye karşı çıkmak amacıyla bu eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.

İspanya kadın milli futbolcu Jenni Hermoso'yu Dünya Kupası finali zaferinin ardından öptüğü olay nedeniyle FIFA tarafından tüm futbol etkinliklerinden men edilen İspanyol Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales'in annesiAngeles Bejar, kararı protesto etmek ve oğluna destek vermek için kendini kiliseye kapatıp açılık grevi başlattı.

FİFA 'nın uluslarası tüm müsabakalardan men cezası verdiği İspanya futbol federasyonu başkanın annesi oğluna destek için açlık grevine başladı

Emekli bir kuaför olan Angeles, Motril'deki Andalucia sahil beldesi Divina Pastora Kilisesi'nde protestosunu sürdürüyor.

Angeles, açlık grevine pazartesi sabahı, oğlunun Motril'e tatil için gitmesinden 48 saat sonrakız kardeşi ile açlık grevine başladı.

Eşi eski Motril eski belediye başkanı olan eşinin eşi anne Angeles, Luis'in oğlunun oğlunun uğradığı haksızlık sona erene kadar eylemine devam edeceğini söyledi.

Oğluna yönelik muameleyi "insanlık dışı ve kanlı cadı avı" olarak nitelendiren Angeles, İspanyol basınına şunları söyledi: "Oğluma karşı hak etmediği bir şey yapıyorlar."

Oğlunun eylemlerine dair yaptığı savunmasında anlattığı olayın versiyonunu tekrarlayarak şunları ekledi: "Cinsel saldırı yok çünkü her iki tarafın da rızası var. Oğlum kimseye zarar verecek bir insan değil. Bir anne olarak herkesten anlayış bekliyorum, çünkü bu durum herkesi etkileyebilecek bir durum."

Yaşlı kadın ve kız kardeşinin pazartesi sabahı rahip ayrıldıktan sonra kiliseye girdiği belirtildi.

İleride eylemi bitirmek için polisin müdahale edip etmeyeceği konusunda açıklama yapılmadı.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor FİFA 'nın uluslarası tüm müsabakalardan men cezası verdiği İspanya futbol federasyonu başkanın annesi oğluna destek için açlık grevine başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: FİFA 'nın uluslarası tüm müsabakalardan men cezası verdiği İspanya futbol federasyonu başkanın annesi oğluna destek için açlık grevine başladı - Son Dakika
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