FIFA, Dünya Kupası finalinde kupayla poz veren Nusret Gökçe hakkında soruşturma başlattı

Dünyaca ünlü Türk şef Nusret Gökçe'nin Arjantin Milli Takımı'nın Dünya Kupası sevincine ortak olması Lionel Messi'nin başarısı kadar çok konuşuldu.

TORPİL İDDİASI

Nusret'in sahaya girip futbolcuları sıkıştırması ayrı bir tartışma konusu olurken, akreditasyon kartını nasıl aldığı sert suçlamalar doğurdu. FIFA Başkanı Gianni Infantino da topun ağzında.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Sky Sports'taki habere göre; FIFA'nın komitesi Nusret'in Dünya Kupası finali sonrası sahaya inip kupa kaldırmasıyla alakalı soruşturma başlattı.

KURALLAR ÇİĞNENDİ

Nusret, kupaya dokunarak bile FIFA kurallarını çiğnemiş oldu. FIFA'nın Dünya Kupası kuralı, "Mevcut Dünya Kupası tasarımı 1974 yılına uzanıyor. Dünyanın en tanınmış spor sembollerinden biri ve paha biçilmez bir simge olarak, orijinal FIFA Dünya Kupası yalnızca galipler, eski galipler ve devlet başkanları tarafından dokunulup tutulabilir" şeklinde.

"DAVET DE EDİLMEDİ"

Sky Sports'taki haber ise şu şekilde: "FIFA, Salt Bae lakaplı şefin Dünya Kupası finalinden sonra sahaya nasıl girdiği ile ilgili soruşturma başlattı. Kendisinin FIFA ile bir ticari ilişkisi yok. Infantino tarafından da davet edilmedi. Girmesine izin veren personel ceza alacak."