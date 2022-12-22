FIFA, Dünya Kupası finalinde kupayla poz veren Nusret Gökçe hakkında soruşturma başlattı - Son Dakika
Üye Girişi

FIFA, Dünya Kupası finalinde kupayla poz veren Nusret Gökçe hakkında soruşturma başlattı

22.12.2022 22:48

FIFA, Nusret Gökçe'nin Arjantin-Fransa finali sonrasında sahaya inip kupayla poz vermesi ve futbolcularla selfie çektirmesi hakkında soruşturma başlattı.

Dünyaca ünlü Türk şef Nusret Gökçe'nin Arjantin Milli Takımı'nın Dünya Kupası sevincine ortak olması Lionel Messi'nin başarısı kadar çok konuşuldu.

TORPİL İDDİASI

Nusret'in sahaya girip futbolcuları sıkıştırması ayrı bir tartışma konusu olurken, akreditasyon kartını nasıl aldığı sert suçlamalar doğurdu. FIFA Başkanı Gianni Infantino da topun ağzında.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Sky Sports'taki habere göre; FIFA'nın komitesi Nusret'in Dünya Kupası finali sonrası sahaya inip kupa kaldırmasıyla alakalı soruşturma başlattı.

Nusret olayı ciddiye bindi! Kutlamalarda yaşananlar için soruşturma başlatıldı

KURALLAR ÇİĞNENDİ

Nusret, kupaya dokunarak bile FIFA kurallarını çiğnemiş oldu. FIFA'nın Dünya Kupası kuralı, "Mevcut Dünya Kupası tasarımı 1974 yılına uzanıyor. Dünyanın en tanınmış spor sembollerinden biri ve paha biçilmez bir simge olarak, orijinal FIFA Dünya Kupası yalnızca galipler, eski galipler ve devlet başkanları tarafından dokunulup tutulabilir" şeklinde.

"DAVET DE EDİLMEDİ"

Sky Sports'taki haber ise şu şekilde: "FIFA, Salt Bae lakaplı şefin Dünya Kupası finalinden sonra sahaya nasıl girdiği ile ilgili soruşturma başlattı. Kendisinin FIFA ile bir ticari ilişkisi yok. Infantino tarafından da davet edilmedi. Girmesine izin veren personel ceza alacak."

FIFA, Dünya Kupası finalinde kupayla poz veren Nusret Gökçe hakkında soruşturma başlattı
YORUMLAR
500
A Milli Takım, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükseldi A Milli Takım, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükseldi FIFA, Nusret Gökçe'nin Dünya Kupası finalinde sahaya nasıl girdiğini araştırıyor FIFA, Nusret Gökçe'nin Dünya Kupası finalinde sahaya nasıl girdiğini araştırıyor

Nusret Gökçe, Lionel Messi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIFA, Dünya Kupası finalinde kupayla poz veren Nusret Gökçe hakkında soruşturma başlattı - Son Dakika


Son Dakika
22:43 Elon Musk yerine geçecek kişiyi buldu! İşte Twitter'ın yeni CEO'su...
22:43 Yapılan zamla asgari ücret dolar bazında rekor kırdı! Bakan Vedat Bilgin tablo paylaştı
22:25 Seferovic'in Keçiörengücü mücadelesindeki kötü performansı Galatasaray taraftarını çıldırttı
22:01 Diyanet yeni yıl kutlamaları ve piyango için 'haram' dedi
21:44 FIFA, Dünya Kupası finalinde kupayla poz veren Nusret Gökçe hakkında soruşturma başlattı
21:00 Sakarya'da feci kaza! Bariyerlere giren otomobil kağıt gibi ezildi
20:56 Estetik ameliyatı olan kadın hem göğüslerinden hem de kocasından oldu
20:43 Alabora olan tekneden göle düşen 2 kişi aranıyor
20:41 700 yıllık Tevrat'ı satmaya çalışan kişi yakalandı! 1 milyon 500 bin dolar istemiş
20:21 Binlerce kişiyi ilgilendiren düzenleme! 2 bin lirayı aşmayan elektrik borçları silinecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2022 22:56:06. #1.11#
SON DAKİKA: FIFA, Dünya Kupası finalinde kupayla poz veren Nusret Gökçe hakkında soruşturma başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement