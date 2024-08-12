Bodrum FK Başkanı: "Bu sahada oynanmaz diyenler görsün" - Son Dakika
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Bodrum FK Başkanı: "Bu sahada oynanmaz diyenler görsün"

Bodrum FK Başkanı: "Bu sahada oynanmaz diyenler görsün"

Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Fikret Öztürk, Bodrum FK'nın Gaziantep FK ile oynayacağı maç öncesi yaptığı açıklamada, "Bu sahada oynanmaz diyenler görsün. Toprak saha diyenler görsün. Işıklandırma olmaz diyenler görsün. Bundan sonra oyunda da başaracağız inşallah" dedi.

12.08.2024 00:46  Güncelleme: 00:48
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Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Fikret Öztürk, "Bu sahada oynanmaz diyenler görsün. Toprak saha diyenler görsün. Işıklandırma olmaz diyenler görsün. Bundan sonra oyunda da başaracağız inşallah" dedi.

Süper Ligin yeni ekiplerinden Bodrum FK, yarın saat 21.00'de Gaziantep FK'yı konuk edecek. Yeşil-beyazlı ekip karşılaşma öncesi son idmanı, Bodrum İlçe Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Takıma destek vermek için Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanvekili Kanat Özsert, Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, Asbaşkan Selahattin Polat, yönetim kurulu üyeleri Ali Şafak Öztürk, Aşkın Demir, İsmail Erdoğan, Caner Tuna, Taner Ankara, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk ile çok sayıda taraftar katıldı. Taraftarlar meşaleler ve tezahüratlar ile idman yapan takıma destek olurken, protokol heyeti desteklerinden dolayı taraftarlara teşekkür ederek, idmanı tribünden takip etti. Yeşil-beyazlı oyuncular son antrenmanı ısınma hareketleri ve çift kale maç yaparak tamamladı. Öte yandan, oyuncular, teknik ekip ve taraftarlar sahada pasta kesti, ardından taraftarlar oyunculara baklava ikramında bulundu. İdman sonrasında taraftarlar, oyuncularla bol bol fotoğraf çektirdi.

"3 senede 2 lig atladık"

3 yılda 2 lig atlayarak Süper Lig'e çıktıklarını söyleyen Bodrum Futbol Kulübü Başkanı Fikret Öztürk, "Başta Sayın valimiz ve Sayın kaymakamımızın desteğiyle belediye başkanlarımızın yine destekleriyle en kısa zamanda, 40 gün gibi bir zaman içerisinde yapamazlar dediler, yaptık. Olmaz dediler oldu. İşte olup olmadığını görüyorsunuz. Bu taraftarla neler neler yapacağız. Düşer diyorlar. İnşallah onun da cevabını vereceğiz. Şu anda gerçekten ben de çok gururluyum. Heyecanlıyım, inşallah her şey gönlümüze göre olur inanıyoruz, güveniyoruz. Ama bu saha rakiplere cehennem olacak. Cehennem olacak derken taraftarların baskısıyla, böyle bir saha, böyle bir butik saha Türkiye'de yok, olamaz da. Herkes heyecanlı, bizler heyecanlıyız, Türkiye görsün. Olmaz diyenler görsün. Bu sahada oynanmaz diyenler görsün. Toprak saha diyenler görsün. Işıklar olmaz diyenler görsün. Biz neler yaptık. Bundan sonra oyunda da bunları yapacağız inşallah. Ligde kalma diye bir şey yok kardeşim, öyle bir düşüncemiz ligde kalır mıyız, kalmaz mıyız, biz bugüne kadar hep ileri, biz de geri vites yok. İş hayatımızda da böyle, spor hayatımızda da böyle üç senede iki lig atladık. Bu takımdan artık korksunlar. Bütün arkadaşlarla birlikte gerçekten iyi bir ekibiz. Arkadaşlarımız gece gündüz demiyor, çalıştılar. Önce emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sonra yönetimde bu işi takip eden başta Selahattin Bey olmak üzere arkadaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Santrfor müjdesi

Takıma yeni santrfor müjdesi veren Bodrum Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Şafak Öztürk de, "Aslında böyle bir örnek vereyim size. Süper Lig'e çıktıktan işte birkaç gün sonra bir takım toplantısı yaptık. Bodrumspor'un hisselerini satın aldığımızda ben bu oyunculara konuşma yapmıştım. İlk aldığımızda ikinci ligde düşme potasındaydık. O zaman bir konuşma yapmıştım. Demiştim beyler dünyada geziyoruz, ediyoruz. Her kulübe gittim ben. Bodrumspor, bir Monaco olabilir demiştim tarzıyla, şehriyle, ufak tesisiyle ve kaptanımız Erkan, 'Başkan böyle böyle demiştiniz. Biz arkanızdan konuşmuştuk, alay etmiştik' dedi. Ama şimdi bakıyorsunuz 3 yıl gibi kısa bir sürede gerçekten ve 2 kere üst üste play-off finali oynayarak yani bunun tesadüf olmadığını da en iyi göstergelerinden bir tanesi odur, Süper Lig'e çıktık ve inşallah bundan sonrası da ayrı bir hikaye olur. Ama şu ana kadar güzel şeyleri yapınca devamı geliyor onu gördük. Ondan beklentilerimiz de bu yönde. Yani beklenti var mıydı? İçimizden, hissediyorduk ama görüyoruz ki doğru şeyleri yapınca gerisi geliyor. Şu anda Antalya'da bir santrforumuz var. İnşallah yarın sağlık kontrollerinden geçecek. Ondan sonra da bir sonraki gün büyük ihtimalle açıklarız. Potansiyeli olan genç oyuncu gördüğümüzde ve bizim de takım yapımızda uyan genç oyuncu olduğunda fırsatı kaçırmak istemiyoruz. Bu tip transferlerimiz olabilir. Ama bizim için yapı önemli. Sistemin doğru işlemesi önemli, sistem takımı oldu Bodrum Futbol Kulübü ve bu sistemin doğru işlemesi için de çok fazla transfer değil az hamle yapalım öz hamle yapalım ve doğrusunu yapalım daha öncelikli bizde" diye konuştu.

"Doğru işler yapmak önemli"

Süper Lig'e renk katacaklarını söyleyen Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir de, "Bir kere çok mutluyum. 3 senede buraya gelmek çok önemli. Ama burada kalmak daha önemli. Burada doğru işleri yapmak daha önemli. Burada tarihe geçmek daha önemli dolayısıyla evet 3 senede imkansız denilen bir şeyi başardık hep beraber. Saha imkansız deniliyordu, işte buyurun bakın. Butik çok güzel bir stadımız var, ışıklandırmamızla beraber. Dolayısıyla biz her şeyi elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sahada da, saha dışında da olabildiğince de yetinip yolumuza devam ediyoruz. Dolayısıyla bundan sonra da öyle olacak. Renk katmaya çalışacağız, herkesin bizden beklentisi o yönde. Biz de bekliyoruz, inşallah Süper Lig'e geldik. Buraya da renk katarak yolumuza devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"Başka bir stadyuma girmiş gibi hissettim"

Bodrum Futbol Kulübü'nün tecrübeli oyuncusu Celal Dumanlı ise, "Öncelikle stadımıza geldiğimizde gerçekten çok güzel duygular yaşadık. Bu stadyumu bize kazandıran herkese en ufak emeği olan herkese çok teşekkürler. Artık Türkiye'nin en büyük ligindeyiz, herkesin gözü önündeyiz. Gerçekten güzel duygular. Bodrum sadece konserler, tiyatro, sanat ve yanında sporla da anılacak. İnşallah bu platformda Bodrum'u en iyi şekilde temsil edeceğiz. Yani ilk içeriden çıkarken karıştırdım. Yaklaşık yirmi senedir altyapıdan beri on altı, on yedi senedir geldiğim stadyum, çok farklı geldi gözüme başka bir stadyuma girmiş gibi hissettim. Gerçekten güzel bir stadyum olmuş. Bizim stadın kapasitesi şu anki yükseltisi bulunduğu yer, eleştirilere maruz kalıyor ama burada oynanacak maçlar, gelecek seyirciler gerçekten buraya gelince bu eleştirilerin yersiz olduğunu göreceklerdir" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bodrum FK Başkanı: 'Bu sahada oynanmaz diyenler görsün' - Son Dakika

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