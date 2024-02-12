Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya'yı mağlup ederek şampiyon oldu - Son Dakika
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Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya'yı mağlup ederek şampiyon oldu

Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Kupası\'nda Nijerya\'yı mağlup ederek şampiyon oldu

Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya'yı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Maçın ilk yarısını Nijerya önde kapattı ancak Fildişi Sahili, ikinci yarıda attığı gollerle galibiyete ulaştı. Bu zaferle Fildişi Sahili, üçüncü kez Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon oldu. Maçta Türk takımlarında forma giyen oyuncular da yer aldı.

12.02.2024 01:09
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Kıtanın en önemli futbol organizasyonu Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili, Nijerya'yı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü gerçekleştirilen turnuvanın finalinde, Nijerya ile ev sahibi Fildişi Sahili karşı karşıya geldi.

Abidjan kentindeki Alassane Ouattara Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Nijerya, 38. dakikada William Troost-Ekong'un attığı golle 1-0 önde kapattı.

Franck Kessie'nin 62. dakikadaki golüyle beraberliği yakalayan Fildişi Sahili, 81. dakikada Sebastien Haller ile bir gol daha buldu ve mücadeleyi 2-1 kazandı.

Fildişi Sahili böylece, 1992 ve 2015 yıllarının ardından üçüncü kez Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğa uzandı.

Gaziantep FK forması giyen Max Gradel ile Galatasaray'a transfer olan Serge Aurier, Fildişi Sahili'nde maça ilk 11'de başlarken, Trabzonsporlu Nicolas Pepe yedek bekledi.

Nijerya'da ise Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Paul Onuachu (Trabzonspor), Kenneth Omeruo (Kasımpaşa) ve Ahmed Musa (Sivasspor) forma şansı bulamadı.

Kaynak: AA

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