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Filenin Akrepleri'nden 6 maçta 5'inci galibiyet - Son Dakika

Filenin Akrepleri'nden 6 maçta 5'inci galibiyet

22.11.2021 16:22
Filenin Akrepleri'nden 6 maçta 5'inci galibiyet

Kadınlar Voleybol İkinci Ligi 6'ncı Grup'ta mücadele eden Antalyaspor, ligde oynadığı 6'ncı maçta bir diğer Antalya temsilcisi Megaspor'u 3-0 mağlup etti.

Kadınlar Voleybol İkinci Ligi 6'ncı Grup'ta mücadele eden Antalyaspor, ligde oynadığı 6'ncı maçta bir diğer Antalya temsilcisi Megaspor'u 3-0 mağlup etti. Antalya Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye 8-0'lık bir seri ile başlayan Antalyaspor, ilerleyen dakikalarda bu farkı koruyamasa da maçın ilk setini 25-20 kazanan taraf oldu. Finali bir çekişmeye sahne olan ikinci seti ise Filenin Akrepleri 31-29 kazandı ve maçta durum 2-0'a geldi. Üçüncü seti de iyi bir oyunla 25-18 kazanan kırmızı beyazlı takım karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan taraf oldu. Filenin Akrepleri, evinde aldığı bu galibiyetin ardından ligin 7'nci haftasında Denizli Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak.

"Antalya takımlarının çekişmeleri, seyir zevki açısından oynamış olduğumuz lige ayrı bir ambians katıyor"

Maç sonu değerlendirmede bulunan Baş antrenör Gökhan Egeli, "Öncelikle sahadan galibiyet ile ayrıldığımız için mutluyuz. Çok iyi başladığımız ilk sette konsantrasyonumuzu istediğimiz düzeyde tutamadık. Bunun sonucunda da aradaki farkı kaybettik. Voleybol hatalar oyunudur, hata oranını düşük tutan her takım galip gelir. Bugün sahada isteyen ve kazanan takım olmak, uzun lig maratonunda yolumuza kayıpsız devam etmekti önemli olan ve bunu başardığımız için mutluyuz. Antalya'da voleybol oynayan ve Antalya'yı temsil eden diğer kulüplerde oynayan kızlarımızın ne kadar yüksek tekniğe ve taktiğe sahip oldukları aşikardır. Bu sebeple bu sezon Antalya takımlarının çekişmeleri, seyir zevki açısından oynamış olduğumuz lige ayrı bir ambians katmaktadır" dedi.

"Biz Antalyaspor'uz"

Antalyaspor olarak bir aile olduklarını belirten Egeli, "17,43 yaş ortalamasına sahip genç bir kadroya sahibiz. Takım kaptanımız hariç tüm sporcularımız altyapı kadrolarımızda yer alıyor ve ekim ayında başlayan yerel liglerde her hafta 2 maç yapmak durumundayız. Oynamış olduğumuz 6 lig maçının 5'inden galibiyet ile ayrıldık. Genç ve Yıldız takımlarımız da yollarına kayıpsız devam ediyorlar. Bu yoğun tempoda her maça aynı konsantrasyon ile devam ettirebilmenin zor olduğunun farkındayız. Sporcularımızı hem fizyolojik hem de psikolojik olarak optimum düzeyde tutmak en önemli önceliğimiz. Alanında uzman teknik ekibimiz ile birlikte yaptığımız çalışmalarda tüm antrenman planlamamız bu süreci kayıpsız atlatmak üzere yapıldı. Biz bir aileyiz. Biz Antalyaspor'uz" diye konuştu. - ANTALYA

Filenin Akrepleri'nden 6 maçta 5'inci galibiyet
Filenin Akrepleri'nden 6 maçta 5'inci galibiyet
Filenin Akrepleri'nden 6 maçta 5'inci galibiyet
Filenin Akrepleri'nden 6 maçta 5'inci galibiyet

Antalyaspor, voleybol, Denizli, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Filenin Akrepleri'nden 6 maçta 5'inci galibiyet - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Filenin Akrepleri'nden 6 maçta 5'inci galibiyet - Son Dakika
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