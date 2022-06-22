Filenin altın kızları Bolu'da esmeye devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Filenin altın kızları Bolu'da esmeye devam ediyor

22.06.2022 10:46
Filenin altın kızları Bolu'da esmeye devam ediyor

Düzce Voleybol takımı Bolu'da yapılan 2. Lig'e yükselme finallerinde ilk güne galibiyetle başladı.

Düzce Voleybol takımı Bolu'da yapılan 2. Lig'e yükselme finallerinde ilk güne galibiyetle başladı. Düzce Voleybol takımı finallerde ilk rakibi Karabük 1870 Safranbolu Belediyespor'u 3-1 ile geçti.

Düzce'de oynanan kadınlar Bölgesel Voleybol liginde şampiyon olarak final grubuna yükselen Düzce Voleybol takımı Bolu'da oynadığı final grubu ilk maçında Karabük 1870 Safranbolu Belediyespor'u 3-1 yendi.

İlk gün maçları sonunda kadınlar ikinci voleybol ligine yükselme yolunda emin adımlarla ilerleyen Düzce Voleybol, final grubundaki ikinci maçını Bolu Karaçayır Spor Salonunda Eskişehir DSİ Bentspor ile oynayacak. Grubundaki son maçını 23 Haziran Perşembe günü saat 13.00'te Sakarya Adaspor ile yapacak. Grup birincisi olan takım Kadınlar 2. Ligi'ne yükselecek.

Düzce Voleybol Takımı Bolu'da devam eden 2. Lig yükselme finallerinde güçlü rakipleri ile karşılaşacak. Eskişehir DSİ Bentspor, Karabük 1870 Safranbolu Belediyesi ve Sakarya Adaspor gibi güçlü rakipleri arasından 2. Lig'e çıkma mücadelesi veren Düzce Voleybol, finallerden lider olarak çıkması durumunda gelecek sezon Türkiye Voleybol Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek. - DÜZCE

YORUMLAR
500
Millet Bahçesinde sabah sporu Millet Bahçesinde sabah sporu
Kaynak: İHA

voleybol, Karabük, Düzce, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin altın kızları Bolu'da esmeye devam ediyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:44 Canlı yayında yaptığı cin çıkarma seansıyla gündeme gelen Pelin Hürman: Herkes beni konuşuyor, reklamın iyisi kötüsü olmaz! Herkesten Allah razı olsun
10:42 Hollywood yapımlarında aldığı rollerle ünlenen Tolga Yüce, Türk parfüm markasının reklam yüzü oldu
10:40 Halı sahadaki kale direği üzerine devrildi! Ağır yaralanan 14 yaşındaki Eren yaşamını yitirdi
10:27 CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun oğlu ve yeğeni, Beyoğlu'nda çıkan esnaf kavgasında bıçaklandı
10:24 KOSGEB, mobilya üretip satmak isteyen girişimcilere 50 bin TL hibe desteği verileceğini açıkladı
10:23 Teksas'ta hayvanat bahçesinin güvenlik kamerasına yansıyan anlar gündem oldu! Gizemli yaratık bölgede korku yarattı
10:14 Ünlü İtalyan gazeteci yazdı: Galatasaray, Atletico Madrid ve Arsenal'de oynayan Torreira ile ilgileniyor
09:56 Annesinin ölmeden önceki fotoğraf isteğini geri çeviren Ahmet Selçuk İlkan: Bu acıyı hep yaşadım
09:38 Marmaris'te çıkan orman yangınında acı gerçek hava aydınlanınca ortaya çıktı! Koca orman kül oldu
09:26 Oyuncu Şükran Ovalı, mayolu pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı! Ünlülerden yorum yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 10:54:24. #1.11#
SON DAKİKA: Filenin altın kızları Bolu'da esmeye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement