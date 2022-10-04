Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası Son 16 Turu'na galibiyetle başladı - Son Dakika
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Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası Son 16 Turu'na galibiyetle başladı

04.10.2022 21:40
Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası Son 16 Turu'na galibiyetle başladı

SALON: Lodz Spor ArenaHAKEMLER: Andrea Puecher (İtalya), Andrew Cameron (Kanada)TÜRKİYE: Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Meryem, Elif, Meliha)ALMANYA: Kästner, Janiska, Weitzel, Stigrot, Orthmann, Schölzel, Pogany (L) (Drewniok, Emonts, Strubbe, Alsmeier)SETLER: 25-21,...

SALON: Lodz Spor Arena

HAKEMLER: Andrea Puecher (İtalya), Andrew Cameron (Kanada)

TÜRKİYE: Cansu, Saliha, Zehra, Ebrar, Hande, Eda, Simge (L) (Meryem, Elif, Meliha)ALMANYA: Kästner, Janiska, Weitzel, Stigrot, Orthmann, Schölzel, Pogany (L) (Drewniok, Emonts, Strubbe, Alsmeier)SETLER: 25-21, 25-18, 25-21SÜRE: 1 saat 13 dakika (25',25',23')

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turu ilk maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etti. Dünya Şampiyonası'nda üst üste 5'inci galibiyetine imza atan millilerde Eda 15, Hande 12, Zehra 12, Ebrar 11, Saliha 7, Cansu 4, Meliha 1 ve Meryem 1 sayıyla oynadı. Ay-yıldızlılar, Dünya Şampiyonası F Grubu'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 18.30'da Kanada ile karşılaşacak.

F Grubu'nda bugün oynanan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Tayland - Kanada: 1-3

ABD - Dominik Cum.: 3-1


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'Filenin Sultanları'nın FIVB Dünya Şampiyonası'nda 2. tur maç programı belli oldu 'Filenin Sultanları'nın FIVB Dünya Şampiyonası'nda 2. tur maç programı belli oldu
Kaynak: DHA

Dünya Şampiyonası, Türkiye, İtalya, Kanada, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası Son 16 Turu'na galibiyetle başladı - Son Dakika

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