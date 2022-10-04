Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı , FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turu ilk maçında Almanya 'yı 3-0 mağlup etti. Dünya Şampiyonası'nda üst üste 5'inci galibiyetine imza atan millilerde Eda 15, Hande 12, Zehra 12, Ebrar 11, Saliha 7, Cansu 4, Meliha 1 ve Meryem 1 sayıyla oynadı. Ay-yıldızlılar, Dünya Şampiyonası F Grubu'ndaki ikinci maçında yarın TSİ 18.30'da Kanada ile karşılaşacak.

Kaynak: DHA

Dünya Şampiyonası, Türkiye, İtalya, Kanada, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonası Son 16 Turu'na galibiyetle başladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.