Filenin Sultanları Güney Kore\'yi 3-0 Geçti

SALON: Sinan Erdem Spor Salonu

HAKEMLER: Casado Nicolas, Kandil Wael

TÜRKİYE: Saliha Şahin, Melissa Vargas, Elif Şahin, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden, Yaprak Erkek ( Simge Aköz, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt)

GÜNEY KORE: Jua, Sebeen, Jiyun M., Yunju, Juah, Sarang (Daeun Kim, Dahyeon Lee, Sujin, Dahye)

SETLER: 11-25, 13-25, 17-25

SÜRE: 70 dakika

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 2'nci haftası 3'üncü maçında Güney Kore'yi 3-0 mağlup etti.

Turnuvaya namağlup devam eden Filenin Sultanları, 2'nci haftada Dominik Cumhuriyeti ve Kanada'nın ardından Güney Kore karşısında da güçlü bir performans sergiledi.

Mücadelenin ilk setini 25-11 gibi farklı bir skorla kazanan milliler, karşılaşmaya etkili bir başlangıç yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, karşılaşmanın 2'nci setinde de üstün oyununu sürdürdü. Hücumda etkili, savunmada ise hatasız bir performans sergileyen Filenin Sultanları, bu seti de 25-13 kazanarak Güney Kore karşısında durumu 2-0'a getirdi.

3'üncü sette de üstünlüğü koruyan Ay-yıldızlılar 17-25'lik net skorla set vermeden aldı.

7'de 7 yapan milliler, yarın saat 19.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Brezilya ile karşılaşacak.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ protokolden izledi.