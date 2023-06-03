Rakip tanımıyorlar! Filenin Sultanları, İtalya'yı da mağlup etti - Son Dakika
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Rakip tanımıyorlar! Filenin Sultanları, İtalya'yı da mağlup etti

03.06.2023 22:05

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ilk haftasının üçüncü maçında İtalya'yı set vermeden 3-0 mağlup ederek üçte üç yapmayı başardı. Takım, Antalya'daki son maçında ABD ile karşılaşacak. Milletler Ligi'nde ilk 8 sırayı elde eden takımlar, Temmuz'da ABD'de düzenlenecek finallerde mücadele edecek.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin ilk haftasının üçüncü maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile kozlarını paylaştı. Rakibini set vermeden 3-0 mağlup eden Türkiye, üçüncü maçında da galibiyetle ayrılarak üçte üç yapmayı başardı.

SET VERMEDİLER

Setleri 25-20, 25-19 ve 25-19'luk skorla kazanan Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, Antalya'daki son maçında ise 4 Haziran Pazar günü ABD ile saat 20.00'de karşılaşacak.

Rakip tanımıyorlar! Filenin Sultanları, İtalya'yı da mağlup etti

FİNALLER TEMMUZ'DA

Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde 16 ekip arasında ilk 8 sırayı elde edecek takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 12-16 Temmuz'da ABD'nin ev sahipliğinde Arlington şehrinde düzenlenecek.

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voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rakip tanımıyorlar! Filenin Sultanları, İtalya'yı da mağlup etti - Son Dakika


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