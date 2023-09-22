Filenin Sultanları'nın rakibi Brezilyalılar maç sonu gözyaşlarına boğuldu! Sebebi çok acı - Son Dakika

Filenin Sultanları'nın rakibi Brezilyalılar maç sonu gözyaşlarına boğuldu! Sebebi çok acı

Son Güncelleme: 22.09.2023 17:09

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu beşinci maçında Brezilya'yı 3-0 yenerek 5'te 5 yaptı. Maçtan saatler önce olimpiyat şampiyonu 43 yaşındaki voleybolcusu Walewska Oliveira'nın vefatıyla derinden sarsılan Brezilyalı voleybolcular, karşılaşma sonunda gözyaşlarını tutamadı.

Brezilya galibiyetiyle elemelerde namağlup yoluna devam eden Filenin Sultanları, üst üste 20. zaferine ulaştı. Karşılaşmadan önce efsane voleybolcuları 43 yaşındaki Walewska Oliveira'nın hayatını kaybetmesiyle sarsılan Brezilyalı sporcular gözyaşlarına boğuldu.

BREZİLYALILAR DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Filenin Sultanları, Brezilya'yı da devirerek üst üste 20'nci galibiyetine uzandı. Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğunda üst üste galibiyetler alan Ay-yıldızlılar, Brezilya'yı da 3-0'la geçerek yenilmezlik serisini 20'ye çıkardı. Brezilyalılar efsane voleybolcuları Walewska Oliveira'yı kaybetmenin derin üzüntüsüyle maça çıkarken mücadele sonunda gözyaşlarına boğuldular.

Filenin Sultanları'nın rakibi maçtan sonra gözyaşlarına boğuldu! Sebebi mağlubiyetten çok daha acı

"ÇOK ZORDU, ÇOK ACITTI"

Duygusal anlar yaşayan Thaisa Daher maç sonu verdiği röportajda, "Haberi aldığımızda maça çalışıyorduk. Çok zordu, acıttı ama bir şekilde bir araya gelmeye çalıştık, durmayacağımızı, dünyanın dönmeye devam edeceğini biliyorduk. Bir araya geldik ve 'Maçtan sonra ağlayalım' dedik. Çok acıyor, maç öncesi dua sırasında gözyaşlarını tutmak zor oldu ama bu da bunun bir parçası. En iyi şekilde baş etmeye çalışıyor. Birbirimize el uzatarak birlikte devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Brezilya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları'nın rakibi Brezilyalılar maç sonu gözyaşlarına boğuldu! Sebebi çok acı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filenin Sultanları'nın rakibi Brezilyalılar maç sonu gözyaşlarına boğuldu! Sebebi çok acı - Son Dakika
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