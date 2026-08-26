Filenin Sultanları'ndan Avrupa Şampiyonası'nda 4'te 4 - Son Dakika
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Filenin Sultanları'ndan Avrupa Şampiyonası'nda 4'te 4

Filenin Sultanları\'ndan Avrupa Şampiyonası\'nda 4\'te 4
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Filenin Sultanları, 2026 Avrupa Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında Almanya'yı 3-1 mağlup ederek 4/4 yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A Grubu dördüncü maçında Almanya'yı 3-1 yendi.

İLK SET TÜRKİYE'NİN

Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette milliler, Vargas'ın servis turunda farkı açtı (9-4) ve Almanya'ya mola aldırdı. Almanya maça Alsmeier ile tutunmaya çalışsa da orta oyuncularını etkili kullanan Türkiye, ilk seti 25-21 kazandı ve 1-0 öne geçti.

ALMANYA SKORU EŞİTLEDİ

İkinci sete iyi başlayan taraf Almanya olsa da ay-yıldızlılar, rakibini Vargas'ın sayılarıyla yakaladı. Çekişmeli süren ikinci bölümde takımlar karşılıklı hücum hatalarıyla sayılar bulurken Hande Baladın ile sete ağırlığını koyan taraf milliler oldu. Setin sonlarında rakip takım, Grozer ile etkili oldu ve skoru eşitledi: 23-23. Türkiye, aldığı molalarla rakibinin temposunu kırmakta zorlandı. Seti 27-25'lik skorla bitiren Almanya, karşılaşmada durumu 1-1'e getirdi.

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TÜRKİYE YENİDEN ÖNDE

Üçüncü sette Vargas ve Hande Baladın ile kontrolü elden bırakmayan ay-yıldızlı ekip, seti 25-20 kazanarak durumu 2-1 yaptı.

Filenin Sultanları'ndan Avrupa Şampiyonası'nda 4'te 4

SULTANLAR FİŞİ ÇEKTİ

Dördüncü sete Türkiye, Saliha Şahin'in smaçlarıyla skor üreterek başladı. Deniz Uyanık'ın bloklarıyla ritmini yakalayan milliler, farkı açmayı sürdürdü: 17-11. Taraftarının da desteğiyle dördüncü sette 25-19 üstün gelen ay-yıldızlılar, maçı da 3-1 kazandı.

Filenin Sultanları'ndan Avrupa Şampiyonası'nda 4'te 4

AY-YILDIZLILARDAN 4'TE 4

Bu sonuçla Türkiye, organizasyonda 4'te 4 yaptı. Almanya ise 2. kez mağlup oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ve teknik direktör Fatih Terim, mücadeleyi salonda takip etti.

SON MAÇ POLONYA'YA KARŞI 

Organizasyonda son 16 turunda mücadele etmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup etabındaki 5. ve son maçında 28 Ağustos Cuma günü saat 19.00'da Polonya ile karşılaşacak.

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Son Dakika Spor Filenin Sultanları'ndan Avrupa Şampiyonası'nda 4'te 4 - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hassan Yılmaz Hassan Yılmaz:
    maçtan önce neden bildirim göndermiyorsun ottan b...n haberlere bildirim gönderiyorsun da 3 0 Yanıtla
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