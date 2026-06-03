Filistinli Futbolcu Gözaltı Süresi Uzatıldı - Son Dakika
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Filistinli Futbolcu Gözaltı Süresi Uzatıldı

03.06.2026 13:15
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İsrail, Filistin kadın milli futbolcu Rend el-Halavani'nin gözaltı süresini 5 Haziran'a kadar uzattı.

İsrail'in, dün gözaltına aldığı Filistin kadın milli futbol takımı oyuncusu Rend el-Halavani'nin gözaltı süresini cuma gününe kadar uzattığı bildirildi.

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının Filistin kadın milli futbol takımı oyuncusu Halavani'nin gözaltı süresini 5 Haziran Cuma gününe kadar uzatma kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, Halavani'nin dün Kudüs'ün batısındaki Telpiyot Polis Merkezine ifadeye çağrıldığı, ardından gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildiği ve mahkemenin gözaltı süresinin birkaç gün uzatılmasına karar verdiği kaydedildi.

Filistinli futbolcunun ifadeye çağrılma veya gözaltına alınma gerekçesine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Filistin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada ise eski kadın milli takım oyuncusu ve Birzeit Üniversitesi öğrencisi Natali Ebu Diye'nin de dün ikamet ettiği yere düzenlenen baskının ardından gözaltına alındığı duyuruldu.

Açıklamada, İsrail'in Filistinli sporcuların hareketlerine yönelik kısıtlamalarını sürdürdüğü vurgulanarak Filistinli futbolcu Musab Ebu Salim'in İtalya'ya gitmek üzere bulunduğu işgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasındaki El-Kerame Sınır Kapısı'nda durdurulduğu, sorgulandıktan sonra ülke dışına çıkışına izin verilmediği hatırlatıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Ekim 2023'ten bu yana öldürme, gözaltı, yıkım ve yerleşim faaliyetlerini kapsayan uygulamalarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria'da gözaltılar

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 3 kişiyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin Nablus'un doğusundaki Asker Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek Filistinlilerin evlerinde arama yaptığı ve Filistinli bir genci gözaltına aldığı belirtildi.

Tulkerim'e baskın düzenleyen İsrail ordusunun burada da bir üniversite öğrencisini gözaltına aldığı kaydedildi.

Selfit kentinde ise İsrail hapishanelerinde kaldıktan sonra serbest bırakılan Filistinli eski tutuklu Numan Beşar Hafeş'in gözaltına alındığı aktarıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Filistin, İsrail, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filistinli Futbolcu Gözaltı Süresi Uzatıldı - Son Dakika

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