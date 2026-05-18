Final Maçında Gerginlik: Alper Doğan Taraftara Saldırdı

18.05.2026 12:52
Bölgesel Amatör Lig finalinde Manisa 1965 Nurlupınar Gençlergücü ile Torbalıspor arasında gergin anlar yaşandı.

BÖLGESEL Amatör Lig 8'inci Grup'un Manisa'da oynanan final maçında gerginlik çıktı. Manisa 1965 Nurlupınar Gençlergücü Spor kalecisi Alper Doğan ile rakip taraftarlar arasında arbede yaşanırken, galip takımın sevinmesine izin verilmedi.

Grupta sezonu lider tamamlayan Manisa 1965 Nurlupınar Gençlergücü Spor, play-off finalinde İzmir temsilcisi Torbalıspor ile karşı karşıya geldi. Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan mücadelede Torbalıspor, rakibini uzatmalarda 3-1 mağlup ederek 3'üncü Lig'e yükselme yolunda önemli avantaj elde ederken, maç sonunda yaşanan gerginlik tribünlere de yansıdı. Maçın ardından Manisa 1965 Nurlupınar Gençlergücü Spor kalecisi Alper Doğan'ın kendisini eleştiren bir taraftara saldırırken, tribünde olaylar çıktı.

Ligde bu sezon uygulanan play-off statüsü gereği doğrudan 3'üncü Lig'e yükselemeyen Manisa 1965 Nurlupınar Gençlergücü Spor, final maçında Torbalıspor'u geçerek umutlarını sürdürmek istedi. Nurlupınarspor taraftarının yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın normal süresi golsüz eşitlikle tamamlandı. Ev sahibi ekipte Ahmet Arslan, 46'ncı dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 90 dakikada gol sesi çıkmayınca mücadele uzatmalara gitti. Torbalıspor, uzatma dakikalarında Abdulkadir Özdemir'in 96'ncı ve 112'nci dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. Manisa 1965 Nurlupınar Gençlergücü Spor, 117'nci dakikada Nurullah Asi'nin golüyle farkı bire indirdi. Torbalıspor'da Murat Şamil Kurt, 119'uncu dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. İzmir temsilcisinde Abdulkadir Özdemir, 120+1'inci dakikada attığı golle hem hat-trick yaptı hem de takımının sahadan 3-1 galip ayrılmasını sağladı.

Karşılaşmanın ardından Nurlupınarlı futbolcular büyük üzüntü yaşarken, maç boyunca saha içinde devam eden gerginlik maç sonrasında da devam etti. Maç sonunda Nurlupınar kalecisi Alper Doğan, kendisini eleştiren bir taraftara saldırdı. Taraftarlarında tepki gösterdiği kaleciyle taraftarlar arasında arbede çıktı, polisin araya girmesiyle olaylar büyümeden yatıştı. Öte yandan deplasman yasağı bulunmasına rağmen Torbalıspor taraftarlarının stada alınmasına Manisa 1965 Nurlupınar Gençlergücü Spor cephesi tepki gösterdi. Maç sonrası sahada bekleyen Torbalıspor kafilesine de bazı yöneticiler tarafından tepki gösterilerek, takımın taraftarıyla birlikte galibiyet kutlaması yapmasına izin verilmedi. Normal sezonu rakibinin ardından ikinci sırada tamamlayan, play-offta Gaziemirspor ve Manisaspor'un ardından Nurlupınar'ı da eleyen Torbalıspor, 3'üncü Lig için tarafsız sahada eşleşeceği rakibiyle final oynayacak. Nurlupınar'ın elenmesinin ardından grupta play-off oynayan diğer Manisa takımı Akhisar 45 FSK ise statü gereği küme düştü.

Kaynak: DHA

