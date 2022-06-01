Arjantin, Finalissima 2022'yi 3 golle kazandı - Son Dakika
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Arjantin, Finalissima 2022'yi 3 golle kazandı

01.06.2022 23:52
Arjantin, Finalissima 2022'yi 3 golle kazandı

Finalissima 2022 maçında Arjantin Milli Futbol Takımı, İtalya'yı 3-0 mağlup etti.

Finalissima 2022 maçında Arjantin Milli Futbol Takımı, İtalya'yı 3-0 mağlup etti.

2020 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan İtalya ile 2021 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) arasındaki ilişkilerin gelişmesi amacıyla 29 yıl sonra yeniden oynanan maçı, 3-0 Arjantin kazandı.

Arjantin'in gollerini, 28. dakikada Lautaro Martinez, 45+1'inci dakikada Di Maria ve 90+4'üncü dakikada Dybala kaydetti.

Arjantin böylece Avrupa ile Güney Amerika şampiyonları arasında oynanan 3. karşılaşmada 2. defa kupanın sahibi oldu.

Avrupa ile Güney Amerika'nın şampiyonları daha önce 2 kez karşılaşmıştı. 1985'te Fransa, Uruguay'ı, 1993'te ise Arjantin, Danimarka'yı yenmişti.

Arjantin, Finalissima 2022'yi 3 golle kazandı
Arjantin, Finalissima 2022'yi 3 golle kazandı
Arjantin, Finalissima 2022'yi 3 golle kazandı
Arjantin, Finalissima 2022'yi 3 golle kazandı
Arjantin, Finalissima 2022'yi 3 golle kazandı

YORUMLAR
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Avrupa şampiyonu İtalya ile Güney Amerika şampiyonu Arjantin bu akşam İngiltere'de karşı karşıya gelecek! Büyük Final tarihte 3.kez oynanacak Avrupa şampiyonu İtalya ile Güney Amerika şampiyonu Arjantin bu akşam İngiltere'de karşı karşıya gelecek! Büyük Final tarihte 3.kez oynanacak Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, İtalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arjantin, Finalissima 2022'yi 3 golle kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arjantin, Finalissima 2022'yi 3 golle kazandı - Son Dakika
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