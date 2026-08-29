Fink: Fenerbahçe Zor Rakip

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thorsten Fink, "Zor bir rakibe karşı oynayacağız. Kadrosunda birçok yıldızı bulunduran bir rakibe karşı oynayacağız. Bize karşı hangi yıldızı kullanacaklarına onlar karar verecek. Çok iyi bir Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız" dedi.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Samsunspor, yarın evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşma öncesi Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fink, "Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edeceği için tebrik ediyorum. Zor bir karşılaşma oynadılar. Önemli bir galibiyet aldılar. Ligimizde de birçok yıldız var. Bunun Türk futbolunu geliştirme anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zor bir rakibe karşı oynayacağız. Kadrosunda birçok yıldızı bulunduran bir rakibe karşı oynayacağız. Bize karşı hangi yıldızı kullanacaklarına onlar karar verecek. Çok iyi bir Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Taraftarımız da sabırsızca bu karşılaşmayı bekliyor. Bizden de kazanmamızı bekliyorlar. Karşılaşmayı kazanmak için oynayacağız. Tüm odağımızı bu karşılaşmaya verdik. Evimizde oynayacağız, küçük de olsa bir avantajımız var. Tabi kendi evimizde sadece Fenerbahçe'ye karşı değil, Beşiktaş'a karşı da, Galatasaray'a karşı da taraftarımızın çok önemli desteğiyle birlikte çok değerli, önemli performanslar, iyi oyunlar gösterdik. Geçen sene de zaten Fenerbahçe'ye karşı oynamış olduğumuz karşılaşmalarda iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. Bu karşılaşmadan olumlu bir sonuç almak istiyorsak kesinlikle sahanın her alanında yüzde 100'ümüzü vermemiz gerekiyor. Sadece defans yaparak oynamayacağız. Ofansif anlamda da top bizdeyken kontra ataklara çıktığımızda hem ofansif hem defansif anlamda sahanın her anında ve her yerinde kusursuz bir performans göstermeye ihtiyacımız olacak. Elbette ki özgüvenli bir şekilde oynamaya çalışacağız" diye konuştu.

'TÜRK FUTBOLU İYİYE GİDİYOR'

Fenerbahçe'nin Avrupa deplasmanından dönmesine ilişkin ise Fink, "Ben bunun bir avantajı olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Tabi rakiplerle alakalı da çok fazla konuşmak da istemiyorum. Biz tamamen kendimize odaklanmalıyız. Bizim de yüzde 100'ümüzü vermemiz gerekiyor. Sonuç olarak rakibimizin nasıl bir kadro veya nasıl bir tercihte bulunacağıyla alakalı herhangi bir fikrim yok. Benim elimde olan sadece benim takımım, benim kuracağım kadro. Bu sebepten dolayı benim elimde olan şey neyse onu ortaya koymaya çalışacağız. Çok ciddi bir mücadele göstermemiz gerekecek ki rakibimize zarar verebilelim ve istediğimizi elde edebilelim. Kesinlikle Türk liginin ya da Türk futbolunun kolay olduğu düşüncesinde değilim ki daha önce de söylemiştim, Türk futbolu bence her geçen gün daha da iyi gidiyor. Zaten çok fazla yıldız Türkiye'ye geliyor ve bu gelme sebepleri sadece para sebebiyle değil aynı zamanda oynama stiliyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Türk futbolunda temponun her geçen gün daha iyiye gittiğini, ligin geliştiğini söyleyebilirim. Birçok yıldızın gelmesi de bu Türk futbolunun gelişimine büyük katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.