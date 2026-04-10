Fırat Bedir: Gençleri Tekvando ile Geleceğe Hazırlıyor

10.04.2026 12:08
Milli takım antrenörü Fırat Bedir, Bilecik'te genç sporcuları tekvando ile başarıya hazırlıyor.

Tekvando Milli Takım Antrenörü ve Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis Fırat Bedir, genç sporcuları ulusal ve uluslararası organizasyonlara hazırlıyor.

Babasının arkadaşı vesilesiyle 6 yaşında tekvandoya başlayan ve Türkiye'de düzenlenen birçok müsabakada derece elde eden Bedir, 2010 yılında kazandığı polis meslek eğitim merkezinde 2 yıl eğitim aldıktan sonra göreve başladı.

Mesleğini eline aldıktan sonra tekvandoya devam eden ve 2020'den itibaren profesyonel tekvando antrenörlüğü yapmaya başlayan Bedir, 2025 yılında da milli takım antrenörlüğüne getirildi.

Bedir, Bilecik'te kurduğu Emniyet 11 Spor Kulübünde; 6-15 yaş grubunda, amatör, profesyonel ve A takım olmak üzere 3 sınıftaki 150 sporcuyu, tekvando öğreterek milli takıma göndermeyi amaçlıyor.

"Bizim, ülkenin çocuklarına borcumuz var"

Fırat Bedir, AA muhabirine, Bilecik'te çocukları kötü alışkanlıklardan ve ekran bağımlılığından uzaklaştırmak için tekvando öğretmeye karar verdiğini söyledi.

İlk olarak merkeze bağlı Küplü köyünde 40 çocuğa eğitim vermeye başladığını anlatan Bedir, 2023'te Emniyet 11 Spor Kulübünü kurduğunu ifade etti.

Zamanla öğrenci sayısının arttığını belirten Bedir, "Halk Eğitim Merkezi binasında, 150'ye yakın sporcumuzla antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Bu 2,5 yıllık süreçte 4 Türkiye derecesi ve çok sayıda bölgesel dereceler elde ettik ancak Avrupa'da ve dünyada dereceler elde etmek, bizim en büyük hedeflerimizden biri. Bunun için de antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. En büyük hedefim, olimpiyat sporcuları yetiştirmek." diye konuştu.

Bedir, çevresindeki insanların kendisine hem polis memuru hem de antrenörlük yapmasından dolayı, "Bu tempoya nasıl yetişiyorsun?" diye sorduğunu ifade ederek şöyle devam etti:

"Bu, bir aşk meselesi. Bizim, ülkenin çocuklarına borcumuz var. Çaba göstermemiz ve emek sarf etmemiz lazım. Çocuklarımız, ülkemizin geleceği. Çocuklarımıza şimdi dokunamazsak ve onları geliştirmezsek ilerleyen zamanlarda dert yanmanın, şikayet etmenin hiçbir anlamı yok. Amacımız, nesillere dokunmak olduğu için yorulmuyoruz, yorulsak da onlar için yoruluyoruz. Bu da bizi motive ediyor. Antrenmanlarımızda elektronik performans sistemi kullanıyoruz. Böylece sporcularımızın gelişimini hem daha fazla destekliyoruz hem de vuruş tekniklerini ilerletmelerini sağlıyoruz."

15 yaşındaki sporcu Ebrar Çakır: "Kendimi hiç buralarda hayal etmiyordum"

Kulüp Başkanı Zehra Öcek de kulübün kurulma amacına değinerek, "İmkanı olmayan çocuklara imkan sağlamak, suça meyilli olmamaları, özellikle sosyal medya bağımlılığından uzaklaştırıp çocukları spora yönlendirmek. Anne olarak benim ilk beklentim, madalya almaları değil, sabırla spora devam etmeleri. Kendim de tekvando olmak üzere birçok dalda spor yaptım. Altyapım olmasından dolayı kızımı da bu spora yönlendirdim. Geçmişimde sporculuk olduğu için kulüp başkanlığını severek yürütüyorum." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Ortaokullararası Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonu olan 15 yaşındaki Ebrar Çakır da küçüklüğünden beri spora hevesli olduğunu ve 5 yıl önce kuzenleriyle tekvandoya başlamaya karar verdiklerini anlattı.

Tekvandoya başladığında "Başarılı olabilir miyim?" kaygılarının bulunduğunu aktaran Çakır, şunları kaydetti:

"Şu anda dereceler almış, Türkiye şampiyonu ve uluslararası maçlara katılabilen bir sporcu oldum. Kendimi hiç buralarda hayal etmiyordum ama başarabileceğimi gördüm ve daha iyi dereceler almak için kararlı, azimli bir şekilde ilerliyorum. Sivas'ta 27-29 Nisan'da düzenlenecek Okul Sporları Türkiye Finalleri'nde şampiyon olup dünya şampiyonasında da en iyi şekilde ülkemi temsil ederek, madalyayla dönüp ülkeme o gururu yaşatmak istiyorum."

Takım Kaptanı Muhammet Salih Cin de 7 yıl önce arkadaşının tavsiyesi üzerine spora başladığını ve yıllar geçtikçe tekvandoya bağlandığını ifade ederek takımı en iyi yerlere getirmek için antrenörüyle kulübün daha iyi yerlere gelmesi için çalıştıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

