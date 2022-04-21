Fırat Üniversitesi, zora soktu - Son Dakika

TFF 3. Lig'e yükselme 1. Bölge Play-Off maçlarına Trabzon'da çıkan Fırat Üniversitesi GSK, ilk maçında Bitlis Özgüzelderespor'a 1-0 yenildi.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge Play-Off maçları Trabzon'da devam ediyor. 1. Bölge ikinci maçında Fırat Üniversitesi GSK ile Bitlis Özgüzelderespor karşılaştı. Yavuz Selim Stadı'nda oynanan maçı Bitlis ekibi 1-0'lık skorla kazandı. Play-off son maçında Cuma günü Fırat Üniversitesi GSK ile Muş 1984 Muşspor karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Muş ekibi kazandığı ya da berabere bitirdiği takdirde TFF 3. Lig'e yükselecek. Fırat Üniversitesi'nin kazanması halinde gruptaki 3 takımın da puanı 3 olacak ve seri penaltı vuruşları bu 3 takım arasında gerçekleşecek. Penaltı vuruşlarını kazanan takım yeni sezonda TFF 3. Lig'de yer alacak. - ELAZIĞ