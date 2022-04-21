Fırat Üniversitesi, zora soktu - Son Dakika
Üye Girişi

Fırat Üniversitesi, zora soktu

21.04.2022 10:19
Fırat Üniversitesi, zora soktu

TFF 3. Lig'e yükselme 1. Bölge Play-Off maçlarına Trabzon'da çıkan Fırat Üniversitesi GSK, ilk maçında Bitlis Özgüzelderespor'a 1-0 yenildi.

TFF 3. Lig'e yükselme 1. Bölge Play-Off maçlarına Trabzon'da çıkan Fırat Üniversitesi GSK, ilk maçında Bitlis Özgüzelderespor'a 1-0 yenildi.

Bölgesel Amatör Lig 1. Bölge Play-Off maçları Trabzon'da devam ediyor. 1. Bölge ikinci maçında Fırat Üniversitesi GSK ile Bitlis Özgüzelderespor karşılaştı. Yavuz Selim Stadı'nda oynanan maçı Bitlis ekibi 1-0'lık skorla kazandı. Play-off son maçında Cuma günü Fırat Üniversitesi GSK ile Muş 1984 Muşspor karşı karşıya gelecek. Müsabakayı Muş ekibi kazandığı ya da berabere bitirdiği takdirde TFF 3. Lig'e yükselecek. Fırat Üniversitesi'nin kazanması halinde gruptaki 3 takımın da puanı 3 olacak ve seri penaltı vuruşları bu 3 takım arasında gerçekleşecek. Penaltı vuruşlarını kazanan takım yeni sezonda TFF 3. Lig'de yer alacak. - ELAZIĞ

Fırat Üniversitesi, zora soktu

YORUMLAR
500
Fırat Üniversitesi G.S. Teknik Sorumlusu Bülent Güllü: '3. Lig'e yükselmek istiyoruz' Fırat Üniversitesi G.S. Teknik Sorumlusu Bülent Güllü: '3. Lig'e yükselmek istiyoruz'

Fırat Üniversitesi, Play Off, Trabzon, Bitlis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fırat Üniversitesi, zora soktu - Son Dakika


Son Dakika
10:21 Sosyal medya kullanıcısı 'Cumhur Frankfurt' TBMM Başkanı Mustafa Şentop'dan özür diledi
10:19 Çiçeği burnunda baba Kıvanç Tatlıtuğ artık bıyıklı
10:07 Selcan Ana'nın hayatını kaybettiği Kuruluş Osman dizisinde dün akşam neler oldu?
10:03 Tokat'ta "dinamik görünümlü saat" alarmı: Bomba sanıldı, yollar kapatıldı
09:57 Fransa cumhurbaşkanı adayları arasında "başörtüsü" ve cami tartışması! Le Pen: Yasaklayacağım, Macron: İç savaş çıkarırsınız
09:57 Demet Özdemir iddialı kıyafetiyle ayna karşısında poz verdi, müstakbel eşi Oğuzhan Koç'tan yorum gecikmedi
09:53 İstanbul TÜGVA binasında korkutan patlama! Polis, kadın zanlının izini sürüyor
09:47 Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Efe ve Zeynep neden gözaltına alındı?
09:34 1000 sivilin mahsur kaldığı Mariupol şehri hakkında konuşan Kadirov: Öğleden önce ya da öğleden sonra kontrol Rusya'ya geçecek
09:29 Gaziosmanpaşa'da patlama meydana geldi! Polis geniş güvenlik önlemleri aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 10:26:27. #1.11#
SON DAKİKA: Fırat Üniversitesi, zora soktu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement