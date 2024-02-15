Aslan avantajı kaptı! Galatasaray, Sparta Prag'ı 3-2 yendi - Son Dakika
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Spor

Aslan avantajı kaptı! Galatasaray, Sparta Prag'ı 3-2 yendi

Aslan avantajı kaptı! Galatasaray, Sparta Prag\'ı 3-2 yendi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 yendi. Mücadeleyi 2 takım da 10 kişi tamamladı.

15.02.2024 22:27  Güncelleme: 22:51
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Süper Lig devi Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile kozlarını paylaştı.

KEREM DEMİRBAY'DAN ŞAHANE GOL

Mücadeleye etkili başlayan Galatasaray, 19. dakikada yıldız futbolcusu Kerem Demirbay'ın kaydettiği şahane golle 1-0 öne geçti.

Fırsat teptik! Galatasaray, Sparta Prag ile 2-2 berabere kaldı

İLKA YARI BAŞKA GOL ÇIKMADI

Bulduğu gol sonrası baskısını arttıran sarı-kırmızılılar, gol pozisyonlarına girdi fakat ikinci golü bulamadı. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

PRECIADO EŞİTLEDİ

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk takım, 47. dakikada Angelo Preciado'nun attığı golle skora denge getirdi. Durum 1-1 oldu.

Fırsat teptik! Galatasaray, Sparta Prag ile 2-2 berabere kaldı

MERTENS YANIT VERDİ

Mücadelenin 60. dakikasında Merten sahneye çıktı. Mertens'in ceza sahası içine ortasında Sparta Praglı oyuncuların ters kafası doğrudan kaleye giderek ağlarla buluştu. Durum 2-1 oldu.

Fırsat teptik! Galatasaray, Sparta Prag ile 2-2 berabere kaldı

NELSSON KIZARDI

62. dakikada rakibini düşüren Victor Nelsson kırmızı kart gördü. Galatasaray 10 kişi kaldı.

Fırsat teptik! Galatasaray, Sparta Prag ile 2-2 berabere kaldı

JAN KUCHTA 2-2 YAPTI

10 kişi kalan temsilcimiz savunmada boşluklar vermeye başlayınca 65. dakikada Jan Kuchta düzgün bir kafa vuruşuyla topu köşeden ağlara yolladı. Durum 2-2 oldu.

RYNES KIZARDI

Prag'da Matej Rynes, 80. dakikada Barış Alper'in yüzüne müdahalesi sonucu ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

Fırsat teptik! Galatasaray, Sparta Prag ile 2-2 berabere kaldı

ICARDI FİŞİ ÇEKTİ

Mücadelenin 90. dakikasında sahneye çıkan yıldız futbolcu Mauro Icardi, ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. Galatasaray maçı 3-2 kazandı.

Aslan avantajı kaptı! Galatasaray, Sparta Prag'ı 3-2 yendi
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Sparta Prag, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aslan avantajı kaptı! Galatasaray, Sparta Prag'ı 3-2 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ender Kervancıoğlu: Musleranın huyudur, yan toplardan gelen kafa vuruşlarına bazen atlamıyor. İkinci yediğimiz golde refleks göstermesi gerekirdi. Sonuç olarak hak ettiğimiz bir galibiyet aldık ama karşımızda Bayern yok. Bu kadar acı çekmemeliyiz. Her maç iki üç tane yiyerek geri dönüş yapmakla uğraşıyoruz. Okan hocanın kerem aktürkoğlu ısrarcılığı bitmeli. 13 8 Yanıtla
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