Polonya, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda finale yükseldi - Son Dakika
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Polonya, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda finale yükseldi

10.09.2022 21:48
Polonya, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda finale yükseldi

FIVB 2022 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda, Polonya, Brezilya'yı 3-2 yenerek finale adını yazdırdı.

FIVB 2022 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda, Polonya, Brezilya'yı 3-2 yenerek finale adını yazdırdı.

Polonya'nın Katowice kentinde düzenlenen turnuvada ev sahibi ekip ilk seti 25-23 kaybettikten sonra üst üste iki seti 25-18 ve 25-20 kazanarak 2-1 öne geçti. Brezilya, 4. seti 25-21 kazanarak durumu 2-2'ye getirdi ve maçı da 5. sete taşıdı.

Polonya, 5. seti 15-12 kazanarak Brezilya'yı 3-2 mağlup etti ve finale adını yazdıran taraf oldu.

Diğer yarı final maçında bu gece İtalya ile Slovenya karşılaşacak.

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Kaynak: AA

Brezilya, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Polonya, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda finale yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Polonya, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda finale yükseldi - Son Dakika
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