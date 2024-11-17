FIVB 39. Dünya Kongresi Portekiz'de Gerçekleşti

Spor

Uluslararası Voleybol Federasyonunun (FIVB) 39. Dünya Kongresi, Portekiz'de düzenlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Porto kentinde yapılan kongreye, üye ülkelerin federasyon başkanları ve temsilcileri katıldı.

Kongrede seçime tek aday giren FIVB Asbaşkanı Fabio Azevedo, FIVB'nin yeni başkanı oldu.

Türkiye'yi kongrede Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Genel Sekreteri Nihal İşçi, TVF Uluslararası İlişkiler ve Organizasyonlar Direktörü Nilüfer Başak Shimonsky ve TVF Sağlık ve Dopingle Mücadele Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç katıldı.

Kongrenin ikinci gününde eski FIVB Başkanı Ary Graca, TVF'nin FIVB'ye katılışının 75. yılı olması sebebiyle Üstündağ ve İşçi'ye plaket takdim etti.

Kongrede ayrıca TVF ile Özbekistan Voleybol Federasyonu arasında voleybolun geliştirilmesi alanında işbirliği protokolü imzalandı.