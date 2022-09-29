"Filenin Sultanları"nın bir sonraki hedefi ev sahibi Polonya'yı mağlup etmek - Son Dakika
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"Filenin Sultanları"nın bir sonraki hedefi ev sahibi Polonya'yı mağlup etmek

29.09.2022 22:02

FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki dördüncü maçında Hırvatistan'ı 3-0 yenip üçüncü galibiyetini alarak son 16 turuna yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bir sonraki hedefi ev sahibi Polonya karşısında galibiyet almak.

FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki dördüncü maçında Hırvatistan'ı 3-0 yenip üçüncü galibiyetini alarak son 16 turuna yükselmeyi garantileyen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bir sonraki hedefi ev sahibi Polonya karşısında galibiyet almak.

Polonya'nın Gdansk kentinde oynanan müsabaka sonrası açıklamada bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Bugün yapmamız gerekeni yaptık. Polonya ile oynayacağımız maça bir gün dinlenmemin ardından hazır gideceğiz." dedi.

Guidetti, "Polonya çok güçlü bir rakip çok iyi oynuyorlar. Polonya ile yaptığımız her maç zor oluyor. Polonya'ya karşı Polonya'da oynayacak olmamız daha da zor. Ama, neler yapabildiğimizin farkındayız." şeklinde konuştu.

Derya Cebecioğlu: "Onları kendi evlerinde yenmek istiyoruz"

Milli voleybolcu Derya Cebecioğlu, "Bu turnuvada madalya almak istediğimiz için kendi oyun performansımızın her maç üstüne koyarak geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cebecioğlu, "Biz Türkler olarak dolu tribünlerle oynamayı seviyoruz. Tribünlerin dolu olması güzel olacak. Son maçımız ev sahibi Polonya ile olması bizi çok daha motive ediyor. Onları kendi evlerinde yenmek istiyoruz." dedi.

Türk voleybol severlere de seslenen Cebecioğlu, "Bizi desteklemeye devam edin, çok güzel işler başaracağımız inanıyoruz. Turnuva çok uzun, bazı kötü maçlarımız olabilir ama biz her zaman yerimizden kalmasını biliriz ve bir sonraki maça daha iyi çıkmasını biliriz. Bizi desteklemeye devam edin. " ifadelerini kullandı.

Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar ise, "Polonya maçı çok zorlu geçecek. Zaten ev sahibi, tribünler dolu olacak, çok iyi voleybol oynuyorlar. Bizi zor bir karşılaşma bekliyor. Sahada en iyisini verip kazanmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Ferhat Akbaş'tan milli voleybolculara övgü

Hırvatistan Kadın Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Ferhat Akbaş ise, " Türkiye, çok güçlü ve tecrübeli bir takım. Umarım başarılı oluruz hep beraber. Grupta da çok önemli 3 puan alınmış oldu. Tüm takımlara başarılar diliyorum." sözlerini kullandı.

A Milli Takım, grubundaki 5. maçında 1 Ekim Cumartesi günü TSİ 21.30'da Polonya ile karşılaşacak.

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Hırvatistan'ı set vermeden deviren Filenin Sultanları tur atlamayı garantiledi Hırvatistan'ı set vermeden deviren Filenin Sultanları tur atlamayı garantiledi Türkiye, Dünya Şampiyonası'nda Hırvatistan'ı 3-0 yendi ve ikinci turu garantiledi Türkiye, Dünya Şampiyonası'nda Hırvatistan'ı 3-0 yendi ve ikinci turu garantiledi
Kaynak: AA

Hırvatistan, voleybol, Polonya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Filenin Sultanları'nın bir sonraki hedefi ev sahibi Polonya'yı mağlup etmek - Son Dakika

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