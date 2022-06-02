FIVB Milletler Ligi Ankara Etabı'nda 3'üncü gün sona erdi - Son Dakika
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FIVB Milletler Ligi Ankara Etabı'nda 3'üncü gün sona erdi

02.06.2022 22:51
FIVB Milletler Ligi Ankara Etabı'nda 3'üncü gün sona erdi

Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi Ankara Etabı'nda üçüncü gün bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.

Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi Ankara Etabı'nda üçüncü gün bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Tayland - Sırbistan: 3-2 (25-23, 25-27, 25-20, 20-25, 15-12) Bulgaristan - Hollanda: 3-2 (25-15, 12-25, 19-25, 25-15, 15-7) Belçika - İtalya: 1-3 (25-21, 19-25, 23-25, 20-25)FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü gününde oynanacak karşılaşmaların programı şu şekilde: 13.00 Sırbistan - Bulgaristan16.00 Hollanda - İtalya19.00 Türkiye - Çin

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Kaynak: DHA

Bulgaristan, Sırbistan, Hollanda, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor FIVB Milletler Ligi Ankara Etabı'nda 3'üncü gün sona erdi - Son Dakika


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