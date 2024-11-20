Fiyatı dudak uçuklatıyor: Real Madrid, soyunma odasındaki dolapları satışa çıkardı - Son Dakika
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Fiyatı dudak uçuklatıyor: Real Madrid, soyunma odasındaki dolapları satışa çıkardı

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Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadyumu'ndaki A takım soyunma odası dolapları, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Sotheby's müzayede evinde açık artırmaya çıkardı. Cristiano Ronaldo, David Beckham, Zinedine Zidane, Sergio Ramos ve Luis Figo gibi efsaneler tarafından kullanılan 24 dolabın her biri 10 bin sterlinden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

20.11.2024 21:30
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İspanya ve Dünya futbolunun en iyi takımlarından birisi olarak kabul edilen Real Madrid, eşi benzeri görülmemiş bir girişime imza attı.

EFSANELERİN DOLAPLARI SATIŞA ÇIKARTILDI

Real Madrid'in Santiago Bernabeu Stadyumu'ndaki birinci takım soyunma odası dolapları, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Sotheby's müzayede evinde açık artırmaya çıkarıldı. Dolaplar, düzenlenen photocall etkinliğinde Sotheby's personeli tarafından tanıtıldı.

Fiyatları dudak uçuklatıyor: Real Madrid, soyunma odasındaki dolapları satışa çıkardı

TANESİ 10 BİN STERLİNDEN BAŞLIYOR

Futbol efsaneleri Cristiano Ronaldo, David Beckham, Zinedine Zidane, Sergio Ramos ve Luis Figo tarafından kullanılan ve her biri 10 bin sterlinden başlayan fiyatlarla satışa sunulan 24 ayrı dolap, Real Madrid Santiago Bernabeu Stadyumu Mozaiği ve stadyumun metal kapılarıyla birlikte 12-26 Kasım 2024 tarihleri arasında açık artırmaya konuldu.

Fiyatı dudak uçuklatıyor: Real Madrid, soyunma odasındaki dolapları satışa çıkardı

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Son Dakika Spor Fiyatı dudak uçuklatıyor: Real Madrid, soyunma odasındaki dolapları satışa çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
    para çok yaa 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul:
    25 sene sonrada Arda nin dolabını satarlar..o zamana kadar zengin olursam onu ben alırım.. 0 0 Yanıtla
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