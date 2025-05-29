Floor Curling Türkiye Şampiyonası Denizli\'de Gerçekleşti

Okul Sporları Floor Curling Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Denizli'nin ev sahipliğinde Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleşti. 29 ilden 135 sporcunun mücadele ettiği şampiyona sonunda dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Yarışmaları farklı branşlarda devam ediyor. Yarışma takvimi kapsamında Floor Curling Yıldızlar Türkiye Şampiyonası 26-28 Mayıs 2025 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda oynanan müsabakalarda, 29 ilden 45 okul takımı, toplam 135 sporcu kıyasıya mücadele etti. Üç gün süren yarışmalar sonunda, farklı kategorilerde dereceye giren okul takımlarına kupa ve madalyaları takdim edildi.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen şampiyona sonunda dereceye giren takımlar da belirlendi. Kızlar kategorisinde şampiyon Bursa Turgut Yılmaz İpek Yatılı Bölge Ortaokulu olurken, Erkekler ile Karma kategorisinde Kırklareli Pınarhisar Atatürk Ortaokulu Türkiye Şampiyonu oldu. Düzenlenen törende dereceye giren takımlara madalya ve kupaları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Erdem Aydın tarafından takdim edildi. Şampiyonada sportmenlik ruhuna uygun davranışları dolayısıyla, Gaziantep Azize-Abdulkadir Hamamcıoğlu Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Tayfun Kanat'a Fairplay ödülünü ise Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Serap An takdim etti. - DENİZLİ