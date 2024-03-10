İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi Techno 293 ve IQ Foil 2. ayak mücadeleleri sona erdi.
Yeni Foça Kulübü ev sahipliğindeki ödül töreniyle tamamlanan mücadelelerde IQ Foil erkeklerde Ali Kaan Karataş, genç kızlarda Ada Tan, genç erkeklerde Artun Şenol ilk sırada yer aldı.
Techno 293 sınıfı 17 yaş altı kategorisinde ise ilk 3 sıra Yağmur Güzel, Defne Eğrilmez ve Kayhan Aslan'dan oluştu.
Son Dakika › Spor › Foça'da düzenlenen TYF Yelken Ligi Techno 293 ve IQ Foil 2. ayak mücadeleleri sona erdi - Son Dakika
İtalya Serie A ekibi Inter, deplasmanda Bologna'yı 1-0'lık skorla mağlup ederek, şampiyonluk yolunda en yakın takipçisi Juventus ile arasında puan farkına maç fazlasıyla 18'e yükseltti. Inter ayrıca yenilmezlik serisini 22'ye çıkarırken, son 10 karşılaşmasından da galip ayrıldı.
İHH İnsani Yardım Vakfı Bitlis Şubesi, çığ felaketlerinde arama kurtarma çalışmalarına destek için gönüllülerden oluşturulan ekip için eğitim düzenliyor. Eğitimde çığda arama kurtarma teknikleri ve malzemeler hakkında bilgilendirme yapılıyor. Gönüllüler, tatbikatlarla öğrendiklerini uygulama imkanı buluyor. İHH'nın düzenli olarak yaptığı bu eğitimlerle doğal afetlere hazırlık sağlanıyor.
Elazığ Amatör Küme U18 Futbol Ligi'nde final maçında Yolspor'u 2-1 mağlup eden Elazığ İl Özel İdarespor, şampiyon oldu. Takım, Türkiye Şampiyonası'nda Elazığ'ı temsil etme hakkı kazandı.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, Türkiye'nin Paris 2024 Olimpiyatları'na katılışının 100. yılını kutlayacağını ve tarihi önem taşıdığını belirtti. Gündoğan, Türk sporcuların Paris 2024 için çalışmalarını sürdürdüğünü ve 11 spor dalında 50 sporcunun katılım hakkı elde ettiğini açıkladı. TMOK'un sporcuları desteklediğini vurgulayan Gündoğan, Türkiye'nin bütün branşlarda madalya kazanmak için büyük çaba sarf ettiğini ve ellerinden gelen desteği verdiklerini söyledi.
Samsunlu 23 yaşındaki milli bilek güreşi sporcusu Burak Deniz, çalışmalarını madalyalarına yenilerini eklemek hedefiyle sürdürüyor. Deniz, Türkiye şampiyonalarında ve uluslararası müsabakalarda kazandığı altın, gümüş ve bronz madalyaların yanı sıra Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda da başarılar elde etti. Slovakya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası ve sonrasında düzenlenecek dünya şampiyonasında da yeni madalyalar elde etmeyi hedefleyen Deniz, bilek güreşine daha fazla destek verilmesini istiyor.
Alaçamspor bocce takımı sporcusu Selma Kalanç, Mersin'de düzenlenen Volo Türkiye Şampiyonası'nda kadınlarda Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Aynı müsabakalarda Fatmanur Alçin ise Türkiye üçüncüsü oldu. Beden eğitimi öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, sporcularını tebrik ederek, Alaçam'ın köylerinde yaşayan bu çocukların ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk kazandığını belirtti ve Alaçam'a kapalı bir bocce sahası yapılmasını istedi.
Boks antrenörü Osman Bozkurt, kızlarıyla birlikte Hindistan'da oğlu olmadığı için kızlarını güreşçi yapan bir babanın hikayesini anlatan 'Dangal' filmiyle kendilerini özdeşleştirdiklerini söyledi. Bozkurt, kızlarının boksta başarılı olabileceğini göstermek için onları boksa yönlendirdiğini ve boksun sadece kavga değil, bilimsel yönleri de olduğunu vurguladı. Kızları da boksa yönelen Bozkurt, Dangal filminin kendilerine pes etmemeyi öğrettiğini belirtti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde 17 dönümlük alanda dünya standartlarında bir tenis merkezi inşa ediliyor. Merkez, kentin en büyük tenis tesisi olacak ve sosyal tesis binası, kapalı kort alanı, toprak kort ve balon kort gibi bölümleri içerecek.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş, ligde 4. sırada yer alırken, Gaziantep FK ise 18. sırada bulunuyor. Beşiktaş'ın Omar Colley ve Salih Uçan sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. 7 Beşiktaş oyuncusu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki takım arasında oynanacak olan maç, Beşiktaş'ın deplasmanda çıktığı 14. maç olacak.
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