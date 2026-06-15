Foça'da Yelken Yarışları Tamamlandı - Son Dakika
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Foça'da Yelken Yarışları Tamamlandı

Foça\'da Yelken Yarışları Tamamlandı
15.06.2026 17:35
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Sahil Güvenlik Kupası İl Yarışları'nda Fenerbahçe ve FYİK sporcuları öne çıktı. Hedef Olimpiyatlar.

TÜRKİYE Yelken Federasyonu'nun (TYF) Sahil Güvenlik Kupası İl Yarışları, İzmir'in Foça ilçesinde yapıldı. Foça'da 3 gün süren yarışlarda Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda temsil edecek milli sporcular da yarıştı. Foça Liman-Adalar arası parkurunda 12-14 Haziran tarihlerinde 10 kategoride gerçekleştirilen yarışlara Foça Yelken İhtisas Kulübü(FYİK), Fenerbahçe Doğuş Spor Kulübü, Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi, Akdeniz Yelken Spor Kulübü ve Aliağa Şakran Yelken Su Sporları Gençlik Spor Kulübü'nden toplam 75 sporcu katıldı.

Yarışlarda 'ILCA 7 Genel'de Fenerbahçe Doğuş Spor Kulübü'nden Berkay Abay, 'ILCA 6 Genel ve Genç'lerde Akdeniz Yelken Spor Kulübü'nden Kıvanç Işık birinci oldu. Diğer 7 kategoride ise birincilik kürsüsüne Foça Yelken İhtisas Kulübü (FYİK) sporcuları çıktılar. 'Optimist Genel'de Emir Berk Sır, 'Optimist Kızlar'da Mevsim Özçelik, 'Optimist Junior Genel'de ve 'Optimist Junior'da Elif Şener, 'Optimist Bambino'da Ozan Kayaalp, 'ILCA 4 Genel ve Junior'da İklim Özçelik yarışları rakiplerinin önünde tamamlayan isimler oldu.

Dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle, Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Aydın Üncü, Gençlik Spor Müdürü Emre Şahin, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Sezai Keçeli, TYF Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkanı Murat Şener ve diğer yetkililerce verildi. Yarışların yıldız isimlerinden Fenerbahçe Doğuş SK sporcusu Berkay Abay, Akdeniz Oyunları ve Olimpiyat seçmeleri öncesi güzel bir yarış süreci geçirdiklerini söyledi.

'HEDEF AKDENİZ OYUNLARI VE OLİMPİYAT'

Berkay Abay, "2028 olimpiyatlarına hazırlanıyorum. Üç gündür Sahil Güvenlik Kupası Yelken Yarışları'nda yarışıyoruz. Güzel hava ve parkur şartlarında yarıştık. Toplamda 7-8 yarış yaptık. Birinci oldum. Önümüzdeki yaz sonunda Akdeniz Oyunları var. Akdeniz Oyunları takımına seçildim. Orada ülkemi temsil edeceğim. Daha sonra da ocak ayında yapılacak olan olimpiyat seçmelerine katılacağım. Antrenmanlarıma, kamplarıma devam ediyorum" dedi.

DÜNYA ŞAMPİYONASINA HAZIRLIK

Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek sporculardan İklim Özçelik'te hedefleri doğrultusunda yoğun olarak çalışmaya devam ettiğini söyledi. Özçelik, "15 yaşındayım. FYİK'te yelken yapıyorum. Milli Takım sporcusuyum. Bu sene Dünya Şampiyonası'nda ülkemi temsil edeceğim. Foça'daki yarışlarda ILCA 4'te genel ve junior kategorilerinde birinci oldum. Dünya şampiyonası hazırlıkları yorucu geçiyor. Ama hedeflerim olduğu için çalışmaya devam ediyorum. Dünya Şampiyonası'nda U16'da şampiyon olmak, bayrağımızı birincilikle dalgalandırmak istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik, Yerel Haberler, Fenerbahçe, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Foça'da Yelken Yarışları Tamamlandı - Son Dakika

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