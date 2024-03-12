- Fode Koita'dan Sivassporlu taraftarlara destek çağrısı
Sivassporlu futbolcusu Fode Koita:
"Adana Demirspor maçına odaklandık"
"Taraftardan destek istiyoruz"
SİVAS - Sivasspor'un forvet oyuncusu Fode Koita, kırmızı-beyazlı taraftarlara destek çağrısında bulunarak, "Taraftarlardan bizi desteklemelerini istiyoruz. Bundan sonraki süreçte bize destek olmaya devam etsinler" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Sivasspor bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından yeniden başladı. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı.
Antrenman öncesinde Sivasspor'un 33 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Fode Koita, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hafta sonu deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacakları maçı değerlendiren Koita, "Tabii ki sezonun geri kalanınıza hedefimiz daha yukarılara oynamak. Ligde daha iyi yerlere gelmek. Aslında bugüne kadar çok da güzel bir seri yakalamıştık ama kendi evimizde maalesef Alanya maçında mağlubiyet geldi. Şimdi bütün odağımız Adana Demirspor maçında olacak" dedi.
"Performansım günden güne artıyor"
Performansıyla ilgili yöneltilen soruya Koita, "Performansım günden güne artıyor. Ligin geri kalanında performansımı artırıp ekibe bu anlamda daha fazla yardımcı olmak istiyorum. Artık önümüzdeki maçlarda da daha iyi performanslar gösterip, takımımıza puanlar kazandırıp, ligde daha iyi yerlere gelmek istiyoruz" yanıtını verdi.
"Destek istiyoruz"
Kırmızı-beyazlı taraftarlardan destek beklediklerini söyleyen golcü oyuncu, "Taraftarlardan bizi desteklemelerini istiyoruz. Ligin geçtiğimiz zamanlarında bize destek oldular. Bundan sonraki süreçte bize destek olmaya devam etsinler" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Fode Koita'dan Sivassporlu taraftarlara destek çağrısı - Son Dakika
Türkiye Jokey Kulübünce (TJK) Adana'da düzenlenen Özgecan Aslan - Kadına Şiddete Hayır Koşusunda, Ali Murat Şen'e ait 'King Berkay' isimli at birinci oldu. Yarışı, Özgecan Aslan'ın ailesi ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı da izledi. Tören sonrasında anne Songül Aslan, at sahibi Ali Murat Şen adına kupayı Kıvılcım Şen'e verdi. Baba Mehmet Aslan, yarışı kazanan at ve sahibini tebrik etti ve kadına şiddetin son bulmasını umut ettiğini belirtti.
Niğde Aladağlar'da rehberlik ettiği Alman turistlerle birlikte dağ kayağı yaparken üzerine düşen kar kütlesinin altında kalarak hayatını kaybeden İsmet İnan, memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı. İnan'ın hayali dünyanın en yükseği Everest Dağı'nın zirvesiydi.
RAMS Başakşehir, Portekiz 2. Ligi ekiplerinden Paços de Ferreira forması giyen 20 yaşındaki futbolcu Matchoi Djalo'yu 3 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Djalo, bu sezon 23 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Sivasspor'un forvet oyuncusu Fode Koita, Adana Demirspor maçı öncesinde taraftarlardan destek istedi. Koita, performansının günden güne arttığını ve takıma daha fazla yardımcı olmak istediğini belirtti. Ayrıca, kırmızı-beyazlı taraftarlardan maçlarda desteklerini sürdürmelerini istedi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve pres çalışmaları yaparak maça hazırlandı. Sivasspor'un golcü oyuncusu Fode Koita, idmanda yaptığı açıklamada, takımın ligde daha iyi yerlere gelmek istediğini ve taraftarların desteğini beklediğini söyledi.
İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo, Real Madrid'e 4-0 yenildikten sonra teknik direktör Rafael Benitez ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Benitez'e gösterdiği ilgi ve profesyonellik için teşekkür ederek, kariyeri için başarılar diledi.
İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, çeşitli branşlardaki okul sporlarında dereceye giren öğrencileri kabul etti. Polat, Ebussuud Efendi Ortaokulu öğrencileriyle sohbet ederek başarılarını tebrik etti. Ziyarete okul idarecileri ve öğretmenler de katıldı.
Türk milli boksör Kaan Aykutsun, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti. İtalya'da düzenlenen 1. Boks Olimpiyat Kota Turnuvası'nda çeyrek finalde Koreli rakibini yenerek yarı finale yükseldi ve Paris Olimpiyatları kotasını aldı. Türkiye, Paris 2024'te 11 farklı branşta yer almayı garantiledi.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) Ukrayna, 10 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak toplamda 19 madalya ile en başarılı ülke oldu. Oyunlarda 36 ülke katılırken, 19 farklı ülke madalya kazandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?