Fode Koita, Taraftarlardan Destek İstedi

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Sivasspor'un forvet oyuncusu Fode Koita, kırmızı-beyazlı taraftarlara destek çağrısında bulunarak, "Taraftarlardan bizi desteklemelerini istiyoruz. Bundan sonraki süreçte bize destek olmaya devam etsinler" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Sivasspor bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından yeniden başladı. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı.

Antrenman öncesinde Sivasspor'un 33 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Fode Koita, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hafta sonu deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacakları maçı değerlendiren Koita, "Tabii ki sezonun geri kalanınıza hedefimiz daha yukarılara oynamak. Ligde daha iyi yerlere gelmek. Aslında bugüne kadar çok da güzel bir seri yakalamıştık ama kendi evimizde maalesef Alanya maçında mağlubiyet geldi. Şimdi bütün odağımız Adana Demirspor maçında olacak" dedi.

"Performansım günden güne artıyor"

Performansıyla ilgili yöneltilen soruya Koita, "Performansım günden güne artıyor. Ligin geri kalanında performansımı artırıp ekibe bu anlamda daha fazla yardımcı olmak istiyorum. Artık önümüzdeki maçlarda da daha iyi performanslar gösterip, takımımıza puanlar kazandırıp, ligde daha iyi yerlere gelmek istiyoruz" yanıtını verdi.

"Destek istiyoruz"

Kırmızı-beyazlı taraftarlardan destek beklediklerini söyleyen golcü oyuncu, "Taraftarlardan bizi desteklemelerini istiyoruz. Ligin geçtiğimiz zamanlarında bize destek oldular. Bundan sonraki süreçte bize destek olmaya devam etsinler" ifadelerini kullandı. - SİVAS