Formula 1'de 14. etaba geçiliyor, Madrid'deki Madring pisti ilk kez yarışa ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Formula 1'de 14. etaba geçiliyor, Madrid'deki Madring pisti ilk kez yarışa ev sahipliği yapacak

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. etabı İspanya Grand Prix'si, ilk kez yarışlara ev sahipliği yapacak Madrid'deki 5,4 kilometrelik Madring pistinde koşulacak. Sıralama turları yarın TSİ 17.00'de, 57 turluk yarış ise 13 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da start alacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 14. etabı olan İspanya Grand Prix'siyle devam edecek.

İlk defa yarışlara ev sahipliği yapacak başkent Madrid'deki 5,4 kilometrelik Madring pistinde, sıralama turları yarın TSİ 17.00'de 57 tur üzerinden yapılacak yarış ise 13 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da start alacak.

Bu sezon koşulan yarışlarda Mercedes pilotu Kimi Antonelli yedi, takım arkadaşı George Russell ile McLaren pilotu Lando Norris ikişer, Ferrari'den Lewis Hamilton ve Charles Leclerc de birer galibiyet elde etti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 267

2. George Russell (Büyük Britanya): 201

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 191

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 171

5. Charles Leclerc (Monako): 155

Takımlar

1. Mercedes: 468

2. Ferrari: 346

3. McLaren: 287

4. Red Bull: 204

5. Racing Bulls: 75

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Formula 1'de 14. etaba geçiliyor, Madrid'deki Madring pisti ilk kez yarışa ev sahipliği yapacak - Son Dakika

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