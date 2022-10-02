Ev sahibi ekip, 2. dakikada Breel Embolo'nun golüyle 1-0 öne geçerken 6, 28 ve 62. (penaltıdan) dakikalarda Wissam Ben Yedder'in ağları sarsmasıyla müsabakadan 4-1 galip ayrıldı. Nantes, maçtaki tek golünü 79. dakikada Monacolu oyuncu Caio Henrique'nin kendi kalesine atmasıyla buldu.

Kaynak: AA

Futbol, Fransa, Nantes, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Monaco ligde farklı kazandı - Son Dakika

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