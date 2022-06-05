Fransa Açık'ın şampiyonu Rafael Nadal oldu! Rekorunu güncelledi - Son Dakika
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Fransa Açık'ın şampiyonu Rafael Nadal oldu! Rekorunu güncelledi

05.06.2022 18:50

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde, Casper Ruud'u 3-0 mağlup eden Rafael Nadal şampiyon oldu. İspanyol raket bu zaferle birlikte toplamda 14. kez Fransa Açık'ı kazandı. Roger Federer ve Novak Djokovic'i geçerek tek erkeklerde en çok grand slam zaferi yaşayan tenisçi unvanını elinde bulunduran Nadal, Fransa Açık'taki zaferiyle de toplamda 22. grand slam şampiyonluğuna ulaştı.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, şampiyon oldu.

Son Dakika: Fransa Açık'ta şampiyon Rafael Nadal! Rekorunu geliştirdi

NADAL FİNALDE SET VERMEDEN ŞAMPİYON

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada 5 numaralı seribaşı Nadal, 8 numaralı seribaşı Norveçli Casper Ruud ile karşılaştı. İlk kez grand slam turnuvasında final heyecanı yaşayan 23 yaşındaki Ruud'a karşı 2 saat 18 dakika süren karşılaşmada setleri, 6-3, 6-3, 6-0 kazanarak maçtan 3-0 galip ayrılan 36 yaşındaki Nadal, Fransa Açık'ta şampiyon oldu.

Son Dakika: Fransa Açık'ta şampiyon Rafael Nadal! Rekorunu geliştirdi

22. GRAND SLAM ŞAMPİYONLUĞU

Fransa Açık'ta 14. şampiyon olan İspanyol raket, bu son başarısıyla da toplamda 22. grand slam şampiyonluğuna ulaştı. Avustralya Açık'ta elde ettiği şampiyonlukla yirmişer grand slam şampiyonluğu bulunan Roger Federer ve Novak Djokovic'i geçerek tek erkeklerde en çok grand slam zaferi yaşayan tenisçi unvanını elde eden Nadal, Fransa Açık'taki zaferiyle de toplamda 22. grand slam şampiyonluğuna ulaştı ve en yakın rakipleriyle arasındaki farkı ikiye çıkardı.

Son Dakika: Fransa Açık'ta şampiyon Rafael Nadal! Rekorunu geliştirdi
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Son Dakika Spor Fransa Açık'ın şampiyonu Rafael Nadal oldu! Rekorunu güncelledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa Açık'ın şampiyonu Rafael Nadal oldu! Rekorunu güncelledi - Son Dakika
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