Fransa Bisiklet Turu'nda büyük kaza! 50'den fazla kadın sporcu birbirine girdi

Kadınlar Fransa Bisiklet Turu'nda akılalmaz bir kaza yaşandı. Kazada ciddi sakatlık sorunları yaşanmadı ancak sporcuların büyük bir çoğunluğu zincirleme kaza sonucu birbirine girdi.
Kadınlar Fransa Bisiklet Turu'nda, Bar-le-Duc'den başlayıp Saint-Dié-des-Vosges'e de son bulan beşinci etapta yaşanan zincirleme kaza spor gündemine oturdu. Çok sayıda sporcunun karıştığı kaza görüntüleri çok konuşuldu.
En prestijli yarış turnuva olan Kadınlar Fransa Bisiklet Turu'na Lorena Wiebes damga vuruyor. İlk etapta da zafere ulaşmayı başaran yıldız sporcu, başarılarına devam ediyor. Wiebes, en uzun etap olan beşinci etapta da yarışı kazanan isim oldu.
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