Fransa Bisiklet Turu'nda büyük kaza! 50'den fazla kadın sporcu birbirine girdi - Son Dakika
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Fransa Bisiklet Turu'nda büyük kaza! 50'den fazla kadın sporcu birbirine girdi

29.07.2022 11:01
Fransa Bisiklet Turu'nda büyük kaza! 50'den fazla kadın sporcu birbirine girdi

Kadınlar Fransa Bisiklet Turu'nda büyük bir kaza meydana geldi. Turun en uzun etabı olan beşinci etapta 50'den fazla sporcu zincirleme kazaya karıştı. Kazada şans eseri önemli bir sakatlık yaşanmadı. Olaylı etabı kazanan isim ise bir kez daha Lorena Wiebes oldu.

Kadınlar Fransa Bisiklet Turu'nda akılalmaz bir kaza yaşandı. Kazada ciddi sakatlık sorunları yaşanmadı ancak sporcuların büyük bir çoğunluğu zincirleme kaza sonucu birbirine girdi.

KAZA GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Kadınlar Fransa Bisiklet Turu'nda, Bar-le-Duc'den başlayıp Saint-Dié-des-Vosges'e de son bulan beşinci etapta yaşanan zincirleme kaza spor gündemine oturdu. Çok sayıda sporcunun karıştığı kaza görüntüleri çok konuşuldu.

Kadınlar Fransa Bisiklet Turu'na, 50'den fazla sporcunun karıştığı akılalmaz kaza damga vurdu

KAZANAN LORENA WIEBES OLDU

En prestijli yarış turnuva olan Kadınlar Fransa Bisiklet Turu'na Lorena Wiebes damga vuruyor. İlk etapta da zafere ulaşmayı başaran yıldız sporcu, başarılarına devam ediyor. Wiebes, en uzun etap olan beşinci etapta da yarışı kazanan isim oldu.

Kadınlar Fransa Bisiklet Turu'na, 50'den fazla sporcunun karıştığı akılalmaz kaza damga vurdu
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Son Dakika Spor Fransa Bisiklet Turu'nda büyük kaza! 50'den fazla kadın sporcu birbirine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa Bisiklet Turu'nda büyük kaza! 50'den fazla kadın sporcu birbirine girdi - Son Dakika
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