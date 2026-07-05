Fransa Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
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Fransa Çeyrek Finale Yükseldi

05.07.2026 10:11
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Fransa, Paraguay'ı 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıktı.

(ANKARA) – 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Fransa, Paraguay'ı 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Fransa çeyrek finalde Fas ile karşı karşıya gelecek.

ABD'nin Philadelphia kentindeki Philadelphia Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz geçten karşılaşmada Fransa, ikinci yarıda Kylian Mbappe'nin penaltı golüyle çeyrek final biletini aldı. Fransa, tek golle Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen taraf olurken Paraguay ise turnuvaya son 16 turunda veda etti.

Fransa, çeyrek finalde Kanada'yı son 16 turunda 3-0 mağlup eden Fas ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: ANKA

Paraguay, Fransa, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fransa Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika

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