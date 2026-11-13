Fransa ile 15 Kasım'da oynayacak A Milli Futbol Takımı, Bordeaux'ya gitti - Son Dakika
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Fransa ile 15 Kasım'da oynayacak A Milli Futbol Takımı, Bordeaux'ya gitti

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Fransa ile 15 Kasım\'da oynayacak A Milli Futbol Takımı, Bordeaux\'ya gitti
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi son haftasında 15 Kasım'da Fransa'ya konuk olacağı maç için İzmir'den Bordeaux'ya gitti. Takımı otelden bir grup vatandaş uğurladı; kafilede TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı ve son haftasında Fransa ile deplasmanda yapacağı maç için bu ülkeye gitti.

İzmir'de dün Belçika'yı konuk eden ay-yıldızlı ekibi, kaldığı otelden bir grup vatandaş uğurladı.

Otel çıkışında takım otobüsüne geçen futbolculardan Hakan Çalhanoğlu, taraftarın yanına gelerek fotoğraf çektirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da yer aldığı kafile, daha sonra İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geçti.

Takım, uçakla Fransa'nın Bordeaux kentine hareket etti.

Türkiye, 15 Kasım Pazar günü 22.45'te Fransa ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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