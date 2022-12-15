Dünya Kupası finali öncesi kritik gelişme! Fransa takımında salgın şüphesi var - Son Dakika
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Dünya Kupası finali öncesi kritik gelişme! Fransa takımında salgın şüphesi var

16.12.2022 00:03

Fransa'da Arjantin'le oynanacak 2022 FIFA Dünya kupası finali öncesi çok sayıda futbolcunun ateşi çıktı. Fransız sağlık heyeti deve gribinden şüphe ediyor. Teknik Direktör Didier Deschamps, "Salgının yayılmaması için uğraş veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Pazar günü oynanacak 2022 Dünya Kupası finali öncesi Fransa alarma geçti. Fransa Milli Takımı'nda Upamecano, Rabiot ve Coman'ın ateşi yükseldi. Fransız sağlık heyeti deve gribinden şüphe ediyor.

"YAYILMAMASI İÇİN UĞRAŞ VERİYORUZ

Teknik direktör Deschamps, "Doha'da hava sıcaklığı biraz düşmeye başladı. Coman'ın bu sabah ateşi vardı. Birkaç grip belirtileri içeren vakamız vardı. Salgının yayılmaması için uğraşıyoruz. Futbolcular sahada büyük efor harcıyor ve belli ki bağışıklık sistemleri zarar görüyor" açıklamasını yaptı.

DSÖ UYARIDA BULUNMUŞTU

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Öldürücü deve gribinin Dünya Kupası'yla beraber yeni bir salgına dönüşebileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu.

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ÖLÜM ORANI YÜZDE 40

Son dönemde Türkiye'de de gündeme gelen, bulaşması halinde yüzde 40 oranında ölümle seyreden, ani solunum yetmezliğine sebep olan deve gribinde, Covid ve gripte de yaygın olan ateş, titreme, boğaz ağrısı ve öksürük gibi belirtiler görülüyor. Bugüne kadar 3 bine yakın vaka sayısı tespit edilirken, vakaların üçte biri hayatını kaybetmişti.

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Arjantin, Fransa, Katar, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Kupası finali öncesi kritik gelişme! Fransa takımında salgın şüphesi var - Son Dakika
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