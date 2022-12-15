Dünya Kupası'nda finale yükselen Fransa'nın teknik patronu Didier Deschamps, muhabirin Karim Benzema sorusunu duyunca kilitlendi kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Kupası'nda finale yükselen Fransa'nın teknik patronu Didier Deschamps, muhabirin Karim Benzema sorusunu duyunca kilitlendi kaldı

15.12.2022 11:15

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Dünya Kupası yarı finalinde Fas'ı eledikleri maç sonrası düzenlenen basın toplantısında sakatlığı nedeniyle hiç maça çıkmayan Benzema ile ilgili, "Karim Benzema hala kadroda ve final maçında olası bir geri dönüşü mümkün mü?" sorusuna, "Bir sonraki soruya geçmeyi tercih ederim" cevabını verdi.

2022 Dünya Kupası yarı final maçında Fransa, Fas'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Benzema ile ilgili gelen soruyu geçiştirdi.

"BİR SONRAKİ SORUYA GEÇELİM"

Deschamps bir basın mensubunun "Karim Benzema hala kadroda ve final maçında olası bir geri dönüşü mümkün mü?" sorusuna ise "Bir sonraki soruya geçmeyi tercih ederim" cevabını verdi.

Deschamps'ın açıklamaları şöyle:

"FİNALİ BEKLEYECEĞİZ"

"Duygularımız çok yoğun, gururluyuz. Önemli bir adımı daha geride bıraktık şimdi kupaya sadece 1 maç kaldı. Oyuncularla 1 aydır beraberiz, hiç kolay olmamakla birlikte keyifli geçtiğini söyleyebilirim. Finali bekleyeceğiz.

"GOL YEMEDEN KAZANMAYI BİLDİK"

Fas çok kaliteli bir takım. Buraya kadar gelmelerinin tesadüf olmadığını gösterdiler. İkinci yarıdaki bazı anlarda oyunu kontrol edemesek de gol yemeden kazanmayı bildik. Arjantin'in birçok harika oyuncusu var. Messi çok fark yaratıyor. Büyük bir savaş olacak. Çok ama çok agresif oynamalarının avantajını kullanıyorlar."

YORUMLAR
500
Maçın başında Fas filelerini havalandıran Fransız oyuncu Theo Hernandez, 1958'den sonra bir ilki başardı Maçın başında Fas filelerini havalandıran Fransız oyuncu Theo Hernandez, 1958'den sonra bir ilki başardı

Fransa milli futbol takımı, Didier Deschamps, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'nda finale yükselen Fransa'nın teknik patronu Didier Deschamps, muhabirin Karim Benzema sorusunu duyunca kilitlendi kaldı - Son Dakika


Son Dakika
11:41 AK Partili Külünk'ten bomba İmamoğlu yorum: Buram buram düzmecelik kokan bir tiyatro izliyoruz, üretilmek istenen bir sahte kahraman kurgusu
11:14 6 yaşındaki çocuk gelin skandalında sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ile Kadir İstekli adliyeye böyle götürüldü
11:08 Dünya Kupası'nda finale yükselen Fransa'nın teknik patronu Didier Deschamps, muhabirin Karim Benzema sorusunu duyunca kilitlendi kaldı
10:53 CHP lideri Kılıçdaroğlu, canlı yayında İBB Başkanı İmamoğlu'nun adaylık ihtimalini yanıtladı
10:41 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,65 seviyesinden işlem görüyor
10:37 Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu'nun davası varken neden Almanya'ya gittiniz?" sorusunu yanıtladı: Beraat ya da erteleme bekliyordum
10:33 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.075 lira seviyesinden işlem görüyor
10:35 Dünkü tartışma sonrası karşı karşıya gelen Seren Serengil ile Bircan Bali arasında soğuk rüzgarlar esti
10:22 Konya'da iki lise müdürü, liseli kızı elektrik ustası ile imam nikahı kıydırdı! Yaşanan skandal sonrası şahıslar hakkında tutuklama talep edildi
10:11 Ayrılık iddiaları sonrası Jorge Jesus'tan Fenerbahçe taraftarının yüreğine su serpecek ifadeler: Bir söz verdim ve bundan dönmem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2022 11:54:37. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Kupası'nda finale yükselen Fransa'nın teknik patronu Didier Deschamps, muhabirin Karim Benzema sorusunu duyunca kilitlendi kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement