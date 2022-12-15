Dünya Kupası'nda finale yükselen Fransa'nın teknik patronu Didier Deschamps, muhabirin Karim Benzema sorusunu duyunca kilitlendi kaldı

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2022 Dünya Kupası yarı final maçında Fransa, Fas'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Benzema ile ilgili gelen soruyu geçiştirdi.

"BİR SONRAKİ SORUYA GEÇELİM"

Deschamps bir basın mensubunun "Karim Benzema hala kadroda ve final maçında olası bir geri dönüşü mümkün mü?" sorusuna ise "Bir sonraki soruya geçmeyi tercih ederim" cevabını verdi.

Deschamps'ın açıklamaları şöyle:

"FİNALİ BEKLEYECEĞİZ"

"Duygularımız çok yoğun, gururluyuz. Önemli bir adımı daha geride bıraktık şimdi kupaya sadece 1 maç kaldı. Oyuncularla 1 aydır beraberiz, hiç kolay olmamakla birlikte keyifli geçtiğini söyleyebilirim. Finali bekleyeceğiz.

"GOL YEMEDEN KAZANMAYI BİLDİK"

Fas çok kaliteli bir takım. Buraya kadar gelmelerinin tesadüf olmadığını gösterdiler. İkinci yarıdaki bazı anlarda oyunu kontrol edemesek de gol yemeden kazanmayı bildik. Arjantin'in birçok harika oyuncusu var. Messi çok fark yaratıyor. Büyük bir savaş olacak. Çok ama çok agresif oynamalarının avantajını kullanıyorlar."