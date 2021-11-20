Fraport TAV Antalyaspor: 3-1

STAT: Yeni Hatay Stadyumu

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Ali TunaATAKAŞ HATAYSPOR: Munir- Ruben Riberio, Boudjemaa(Dk.90+3 Muhammet), Kamil Ahmet, Lobjanıdze(Dk.67 Kamara), Adama Traore(Dk.90 Isaac Sackey), Fatih, Adekugbe, El Kaabı (Dk. 66 Saınt Luis), Burak, Mame Dıouf (Dk. 90+3 Sadık).FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin, Pereıra, Doğukan(Dk.77 Mılosevıc), Güral, Mukairu (Dk. 67 Gökdeniz), Kufrıashov, Andrea Polı(Dk.61 Ersin), Kulembe Rıberıo, Amılton(Dk.76 Ghacha), Bünyamin, Veysel SarıGOLLER: Dk. 45+1 El Kaabi, Dk.69 Ruben Riberio, Dk.82 Dıouf (penaltı) (Atakaş Hatayspor), Dk.45+3 Mukarıu (Fraport TAV Antalyaspor)SARI KARTLAR: Burak, Fatih (Atakaş Hatayspor)-Doğukan, Mukariu, Ersin (Fraport TAV Antalyaspor)Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 mğlup etti.11'inci dakikada Doğukan'ın savunmanın arkasına attığı topla buluşan Mukairu, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldı. Mukairu'nun vuruşunda kaleci Munir gole izin vermedi.16'ncı dakikada gelişen Antalyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Amilton'un içe katederek yaptığı sert vuruş kaleyi bulmadı.24'üncü dakikada sol kanattan Atakaş Hatayspor cezasahasına giren Mukairu arka direkteki Bünyamin'i gördü, boş pozisyonda topla buluşan Bünyamin'in şutunda kaleci Munir topu parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.45+1'inci dakikada Ruben Riberio'nun derinlemesine pasında topla buluşan El Kaabi dar açıdan vuruşunu yaptı, top kaleci Boffin'in altından ağlara gitti: 1-0.45+3'üncü dakikada Hatayspor cezasahası ön çizgisine kadar topla birlikte gelen Amilton'un sol tarafa verdiği topta Fredy sert bir şut çekti. Direkten dönen topu Mukairu, boş ağlara gönderdi: 1-1.64'üncü dakikada sol kanattan Antalyaspor ceza sahasına yapılan ortada El Kaabi yükselerek kafayı vurdu, kaleci Boffin'i geçen topu Veysel çizgiden kafayla çıkardı.69'uncu dakikada Antalyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda Hatayspor defansı topu uzaklaştırdı. Topla buluşan Bünyamin'in kalecisi Boffin'e göndermek istediği pas kısa düşünce araya giren Ruben Riberio önce kaleci Boffin'i ardından tekrar kademeye giren Bünyamin'i çalımlayarak takımını birkez daha öne geçirdi: 2-1.76'ncı dakikada gelişen Hatayspor atağında Kamara'nın derinlemesine pasında topla buluşan Saint Luis'in sert vuruşunda kaleci Boffin'den dönen topu Diouf tamamlamak istedi ancak top üstten auta gitti.82'nci dakikada Diouf'un ceza sahasına havalandırdığı topa Kamara ve Kudriashov birlikte yükseldi seken topta Kamara'nın vuruşu defanstan sekerek dışarı gitti. Yapılan var incelemesinin ardından Hakem Tugay Kaan Numaoğlu, Kudrıashov'un topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Diouf penaltıyı gole çevirdi: 3-1.Atakaş Hatayspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.