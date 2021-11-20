Üye Girişi
Fraport TAV Antalyaspor: 3-1 - Son Dakika

Fraport TAV Antalyaspor: 3-1

20.11.2021 15:55
Fraport TAV Antalyaspor: 3-1

STAT: Yeni Hatay StadyumuHAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Ali TunaATAKAŞ HATAYSPOR: Munir- Ruben Riberio, Boudjemaa(Dk.90+3 Muhammet), Kamil Ahmet, Lobjanıdze(Dk.67 Kamara), Adama Traore(Dk.90 Isaac Sackey), Fatih, Adekugbe, El Kaabı (Dk. 66 Saınt Luis), Burak, Mame Dıouf (Dk.

STAT: Yeni Hatay Stadyumu

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Ali TunaATAKAŞ HATAYSPOR: Munir- Ruben Riberio, Boudjemaa(Dk.90+3 Muhammet), Kamil Ahmet, Lobjanıdze(Dk.67 Kamara), Adama Traore(Dk.90 Isaac Sackey), Fatih, Adekugbe, El Kaabı (Dk. 66 Saınt Luis), Burak, Mame Dıouf (Dk. 90+3 Sadık).FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin, Pereıra, Doğukan(Dk.77 Mılosevıc), Güral, Mukairu (Dk. 67 Gökdeniz), Kufrıashov, Andrea Polı(Dk.61 Ersin), Kulembe Rıberıo, Amılton(Dk.76 Ghacha), Bünyamin, Veysel SarıGOLLER: Dk. 45+1 El Kaabi, Dk.69 Ruben Riberio, Dk.82 Dıouf (penaltı) (Atakaş Hatayspor), Dk.45+3 Mukarıu (Fraport TAV Antalyaspor)SARI KARTLAR: Burak, Fatih (Atakaş Hatayspor)-Doğukan, Mukariu, Ersin (Fraport TAV Antalyaspor)Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 mğlup etti.11'inci dakikada Doğukan'ın savunmanın arkasına attığı topla buluşan Mukairu, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldı. Mukairu'nun vuruşunda kaleci Munir gole izin vermedi.16'ncı dakikada gelişen Antalyaspor atağında sağ kanatta topla buluşan Amilton'un içe katederek yaptığı sert vuruş kaleyi bulmadı.24'üncü dakikada sol kanattan Atakaş Hatayspor cezasahasına giren Mukairu arka direkteki Bünyamin'i gördü, boş pozisyonda topla buluşan Bünyamin'in şutunda kaleci Munir topu parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.45+1'inci dakikada Ruben Riberio'nun derinlemesine pasında topla buluşan El Kaabi dar açıdan vuruşunu yaptı, top kaleci Boffin'in altından ağlara gitti:  1-0.45+3'üncü dakikada Hatayspor cezasahası ön çizgisine kadar topla birlikte gelen Amilton'un sol tarafa verdiği topta Fredy sert bir şut çekti. Direkten dönen topu Mukairu, boş ağlara gönderdi:  1-1.64'üncü dakikada sol kanattan Antalyaspor ceza sahasına yapılan ortada El Kaabi yükselerek kafayı vurdu, kaleci Boffin'i geçen topu Veysel çizgiden kafayla çıkardı.69'uncu dakikada Antalyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda Hatayspor defansı topu uzaklaştırdı. Topla buluşan Bünyamin'in kalecisi Boffin'e göndermek istediği pas kısa düşünce araya giren Ruben Riberio önce kaleci Boffin'i ardından tekrar kademeye giren Bünyamin'i çalımlayarak takımını birkez daha öne geçirdi:  2-1.76'ncı dakikada gelişen Hatayspor atağında Kamara'nın derinlemesine pasında topla buluşan Saint Luis'in sert vuruşunda kaleci Boffin'den dönen topu Diouf tamamlamak istedi ancak top üstten auta gitti.82'nci dakikada Diouf'un ceza sahasına havalandırdığı topa Kamara ve Kudriashov birlikte yükseldi seken topta Kamara'nın vuruşu defanstan sekerek dışarı gitti. Yapılan var incelemesinin ardından Hakem Tugay Kaan Numaoğlu, Kudrıashov'un topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi.  Topun başına geçen Diouf penaltıyı gole çevirdi:  3-1.Atakaş Hatayspor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Fraport TAV Antalyaspor: 3-1
Fraport TAV Antalyaspor: 3-1
Fraport TAV Antalyaspor: 3-1
Fraport TAV Antalyaspor: 3-1
Fraport TAV Antalyaspor: 3-1
Fraport TAV Antalyaspor: 3-1
Fraport TAV Antalyaspor: 3-1
Fraport TAV Antalyaspor: 3-1

Mehmet Salih, Antalyaspor, Hatayspor, Hatay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor: 3-1 - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu 15:45 Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi 14:52 Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım 14:12 Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak 13:32 Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Uzmanlardan erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor 12:29 Uzmanlardan erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor 14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis 12:02 14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis
Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi 11:21 Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı 11:00 Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı

Son Dakika Haberleri
15:43 Terör örgütü üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan Suriyeli şarkıcı serbest!
15:34 Akşener, dolar kuru eleştirilerine karşı Japonya'yı örnek gösteren vekile tepki gösterdi: Cahil
15:31 Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?
15:27 Dünyanın en tehlikeli ağacının altında duran ölüyor, meyvesinden tek ısırık alan acı içinde can veriyor
15:08 Bu akşam ne izleyeceksiniz: Kardeşlerim, Gönül Dağı ve Elkızı
14:53 37 yıl sonra yeniden çekilen Dune filmlerinin arasındaki farklar
14:52 Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi
14:45 İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi
14:37 Mustafa Sarıgül: 28 Şubat'ta o manşetleri atan medya patronlarına hakkımı helal etmiyorum
14:10 Köpeğin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!
Milli ara sonrası gol şov! Hatay, sahasında Antalyaspor'a göz açtırmadı Milli ara sonrası gol şov! Hatay, sahasında Antalyaspor'a göz açtırmadı         
15:57
Terör örgütü üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan Suriyeli şarkıcı serbest! Terör örgütü üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan Suriyeli şarkıcı serbest!         
15:44
İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi         
14:46
Köpeğin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Köpeğin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!         
14:10
Bahar Candan karakolluk oldu Bahar Candan karakolluk oldu         
13:22
Türkiye'de her 2 kişiden 1'i şeker hastalığının farkında değil! Uzman isim "Çok tehlikeli" diyerek uyardı Türkiye'de her 2 kişiden 1'i şeker hastalığının farkında değil! Uzman isim "Çok tehlikeli" diyerek uyardı         
12:08
Gözleri görmeyen tamirci merak uyandırıyor Gözleri görmeyen tamirci merak uyandırıyor         
11:43
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı         
11:14
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor         
18:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 16:03:13. #1.11#
SON DAKİKA: Fraport TAV Antalyaspor: 3-1 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement